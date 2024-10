Nummer 29: Sonntagstickets für die VIECC & VCA 2024 gewinnen!

Die VIECC® Vienna Comic Con ist zusammen mit der VCA® Vienna Challengers Arena DAS Top-Event für Popkultur und Gaming in Österreich und in dieser Ausrichtung einzigartig in ganz Mitteleuropa.

©FRB Media, Sebastian Datzreiter

Einmal im Jahr wird die Messe Wien zwei Tage lang Schauplatz für Starpower aus Film, TV, Comic, Cosplay, Fantasy, Sci-Fi und Gaming: Mit über 39.000 Besucher:innen und mehr als 500 Aussteller:innen. auf 42.000 m² Fläche wird ein breites Spektrum an Highlights und Unterhaltungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen, wie spannende Panels, Vorträge, faszinierende Shows, Hüpfburgen, sowie die größte Artist Alley Österreichs und Meet & Greets mit prominenten Stars geboten.

Publikumsmagnet ist auch die gleichzeitig veranstaltete VCA® Vienna Challengers Arena, in der die besten E-Sportler des Landes um ein sagenhaftes Preisgeld in Super Smash Bros. Ultimate, Tekken8 und Street Fighter 6 gegeneinander antreten. 2023 erweiterte die VIECC® mit der UCA, University Challengers Arena, das Angebot um einen eigenen E-Sport-Bewerb für Studierende.



Am 23. und 24. November 2024 verwandelt die Vienna Comic Con die Hauptstadt in einen bunten, kostümierten Hotspot der Diversität und Nerd-Szene.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den 24. November Kassenwert von je €46,- Euro!