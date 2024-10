Von 23. November 2024 bis 5. Januar 2025 verwandelt sich die Seebühne in Mörbisch am See in ein zauberhaftes Winterwunderland mit einer wunderschön inszenierten Weihnachtskrippe im Mittelpunkt.

Dabei wird die Seebühne mit seiner einzigartigen Kulisse, einem festlichen Lichterpark und beeindruckenden Mappings in Szene gesetzt und bietet ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Öffnungszeiten und Programmhighlights

Jedes Wochenende, von Freitag bis Sonntag, zwischen 15 und 22 Uhr, können Besucher:innen die Seebühne und den großen Lichterpark genießen. Ein besonderes Highlight sind die stündlichen Mapping-Shows, bei denen faszinierende Projektions-Shows auf die Kulisse der Seebühne projiziert werden und eine magische Atmosphäre schaffen. An den Veranstaltungstagen wird das Winterwunder durch Aufführungen und Konzerte ergänzt, die den Abend mit musikalischer Unterhaltung bereichern.

Eröffnung und musikalisches Rahmenprogramm

Die Eröffnung des Winterwunders am 23. November 2024 wird durch ein spezielles Weihnachts-Konzert der Edlseer musikalisch begleitet. Für kulinarische Genüsse sorgen winterliche Spezialitäten wie Punsch, Glühwein und Maroni. Die Veranstaltungen sollen die Seebühne Mörbisch im Winter als lebendiges und bedeutendes touristisches Highlight, insbesondere für Familien, etablieren. Zusätzlich werden spezielle Nächtigungspackages angeboten, die den Besuch des Winterwunders in Mörbisch noch attraktiver gestalten.

Mehr Infos unter www.winterwunder.at

Wir verlosen 20 x 2 Tickets für Erwachsene und 10 Familien-Tickets (2 Erwachsene & 1 Kind)!