RITTER SPORT: 40 Jahre erfolgreiche Präsenz in Österreich

RITTER SPORT, der bekannte deutsche Schokoladenhersteller, kann in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiern: Vor genau 40 Jahren wurde in Österreich eine Vertriebsniederlassung gegründet, und seitdem hat das Unternehmen eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte in rot-weiß-roter Atmosphäre geschrieben.

10 Millionen Schokotafeln 2022

Heute ist RITTER SPORT Österreich zu einem wichtigen Akteur auf dem österreichischen Tafelschokoladenmarkt gewachsen und hat sich als Nummer zwei hinter dem Marktführer etabliert. Das Unternehmen verkaufte im vergangenen Jahr mehr als 10 Millionen Schokotafeln, und es ist klar, dass RITTER SPORT Österreich einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Konzerns leistet.

Vegane Schokoladenproduktion in Breitenbrunn

Eine zentrale Rolle im Konzern spielt auch das im Jahr 2021 eröffnete Werk in Breitenbrunn, das seitdem die weltweite Produktion von veganer Schokolade übernommen hat. RITTER SPORT ist somit ein wichtiger Innovator in der Branche und beweist, dass Schokolade auch ohne tierische Zutaten köstlich sein kann.

Jubiläums-Edition im Österreich-Design

Mit einer speziellen Sonder-Edition zum 40-jährigen Österreich-Jubiläum präsentiert RITTER SPORT die neue Sorte KAKAOKEKS-NUSS in einem rot-weiß-roten Outfit. Die Schokolade ist in limitierter Auflage in drei typisch österreichischen Verpackungsdesigns erhältlich: Im Bergwelt-, Almsommer- oder Wien-Design bezaubern die Tafeln optisch mit Österreichflair und geschmacklich mit Vollmilchschokogenuss, crunchy Kakaokeksstückchen und karamellisierten Haselnüssen. Die limitierte Jubiläums-Edition ist derzeit im österreichischen LEH als 100-Gramm-Quadrat erhältlich.

Marzipan und Crunchy Mandel

Die beliebteste Sorte in Österreich ist die Sorte „Marzipan“. Bei den pflanzlichen Sorten ist „Crunchy Mandel“ die meistverkaufte vegane Marken-Schokolade am österreichischen Markt. Insgesamt wandern rund 10 Millionen Schokoquadrate made by RITTER SPORT pro Jahr über die heimischen Ladentische.