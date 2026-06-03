Am 6. Juni startet Ottakring ein neues Koch-Format. Ab 11 Uhr wird im SP-Lokal am Matteottiplatz (Ecke Liebknechtgasse) gemeinsam gekocht, ab 12 Uhr gemeinsam gegessen. Auf der Speisekarte stehen Pilz-Risotto und Chilli sin Carne. Eingeladen sind alle Ottakringer, insbesondere die Bewohner des Sandleitenhofes.

G’schmackiges Vorbild

Ein ähnliches Format ist vor kurzem in Floridsdorf auf großen Anklang gestoßen (das Bezirksblatt berichtete: WBB-Story). Jetzt will man das auch im 16. Bezirk verwirklichen. Ziel des Formats ist es, die Nachbarschaft und Gemeinschaft izu stärken. „Wir wollen den Anrainern eine einfache Möglichkeit bieten, zusammenzukommen – zum Kochen, zum Essen oder einfach zum Plaudern”, so Bezirkschefin Steffi Lamp.

Wie das Cevapcici-Fest

Wie auch beim jährlichen Cevapcici-Fest am 1. Mai, das heuer bereits zum 9. Mal am Matteottiplatz stattgefunden hat, soll ein gemeinsames Schmauserl und Zusammensitzen die Nachbarschaft stärken. Für Gemeinderätin und Bezirksparteivorsitzende Susanne Haase steht das neue Format in enger Verbindung zur sozialdemokratischen Idee: „Als SPÖ kämpfen wir auf allen Ebenen für ein leistbares und solidarisches Leben. Das tun wir nicht nur mit Worten und politischen Maßnahmen, sondern auch mit Projekten wie diesen.”

Ottakringer Küche:

Samstag, 6. Juni 2026;

Kochen ab 11 Uhr, Essen ab 12 Uhr.

Ort: SPÖ-Lokal am Matteottiplatz (16., Liebknechtgasse 34).