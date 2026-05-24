Mit insgesamt acht Standorten und der beliebten Erlebniswelt in Krumbach zählt der Eis-Greissler mittlerweile zu den bekanntesten Eismarken des Landes. Zum Geburtstag sagt die Familie Blochberger nun Danke – und zwar mit einer süßen Aktion: In allen Filialen gibt es in den ersten 15 Minuten nach Öffnung gratis Eis.

In der Erlebniswelt in Krumbach wird sogar noch eins draufgesetzt. Dort kann am 30. und 31. Mai jeweils von 10 bis 14 Uhr kostenlos genascht werden. Außerdem kehren die Preise in der Jubiläumswoche zu den Anfängen zurück: Eine Kugel kostet nur 1,20 Euro – genau wie im Jahr 2011.

Mutige Sorten sorgen für Gesprächsstoff

Bekannt ist der Eis-Greissler längst nicht nur für Klassiker wie Vanille oder Schokolade. Zum Jubiläum präsentieren die Eismacher gleich 15 neue Spezialsorten – darunter einige durchaus gewagte Kreationen.

Wer experimentierfreudig ist, kann etwa „Schnitzel mit Zitrone“, „Grammeln“ oder „Schimmelkäse mit Trauben“ probieren. Auch Sorten wie „Tomate-Mozzarella-Basilikum“ oder „Avocado-Limette-Kokos“ stehen auf der Jubiläumskarte. Etwas klassischer wird es mit „Marmor-Gugelhupf“, „Nussstrudel“ oder „Bauernbrot“.

Die beliebten Stammgäste wie Kürbiskernöl, Graumohn oder Alpenkaramell bleiben natürlich weiterhin erhältlich.

Vom Kuhstall zum Besucher-Magneten

Die Geschichte des Eis-Greisslers begann Anfang der 2000er-Jahre auf einem Milchbauernhof in Krumbach. Weil in den Sommerferien weniger Schulmilch gebraucht wurde, suchte die Familie Blochberger nach einer kreativen Lösung – und kaufte ihre erste Eismaschine.

2011 eröffnete schließlich die erste Filiale in der Wiener Rotenturmstraße. Die damals ungewöhnlichen Sorten wie Ziegenkäse oder Kürbiskernöl sorgten rasch für lange Warteschlangen. Aus dem kleinen Projekt entwickelte sich in wenigen Jahren ein erfolgreiches Unternehmen mit Standorten in ganz Österreich.

2016 eröffnete zusätzlich die 120.000 Quadratmeter große Eis-Greissler-Erlebniswelt samt Erlebnispark in Krumbach – heute ein beliebtes Ausflugsziel für Familien.

Zeitreise-Party und Radio-Liveübertragung

Ein Höhepunkt der Jubiläumswoche steigt am Freitag, 29. Mai: Bei der großen „Zeitreise-Party“ verwandelt sich die Kuhlisse ab 21 Uhr in eine Tanzfläche mit Hits der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre. Tickets gibt es bereits ab 4,99 Euro.

Auch ORF Radio Niederösterreich ist vor Ort. Am Samstag, 30. Mai, sendet „Radio 4/4“ live aus Krumbach. Moderator Tom Schwarzmann begrüßt dabei unter anderem Musiker Andy Lee Lang und Sängerin Renate.

Anreise nach Krumbach

Wer öffentlich anreisen möchte, kann den VOR-Bus 390 vom Bahnhof Edlitz-Grimmenstein nutzen. Die Fahrt dauert rund 30 Minuten, ausgestiegen wird direkt bei der Haltestelle „Krumbach/Eis-Greissler“.

Mit dem Auto geht es von Wien über die A2 bis zur Abfahrt Krumbach und weiter über die B55. Vor Ort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.