Mit viel Begeisterung wurde gemeinsam ein abwechslungsreiches Menü zubereitet: selbstgemachte Pasta, Kalbsbutterschnitzerl und als süßer Abschluss Eismarillenknödel vom Tichy standen auf dem Speiseplan. Während gekocht wurde, entstanden ganz nebenbei Gespräche, neue Bekanntschaften und viele herzliche Momente.

Auch prominente Gäste ließen sich das Event nicht entgehen. Journalistin und Moderatorin Nora Frey sowie Starkoch Robert Letz schauten vorbei und blickten den jungen und erfahrenen Köch*innen über die Schulter.

„Gerade solche Begegnungen zeigen, wie viel Kinder, Jugendliche und ältere Menschen voneinander lernen können – mit Offenheit, Freude und ganz viel Herz.“

…betonte Direktorin Dip. Päd. Alexandra V. Prammer von der Volksschule Steinlechnergasse. Ganz nach dem Motto von Pippi Langstrumpf: „Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut.“

Schule als Ort der Gemeinschaft

Auch Prof. HR Mag.a Anita Petschning, Direktorin der Bergheidengasse, hob den besonderen Wert solcher Projekte hervor. Die Schule verstehe sich als moderner Ausbildungsort, an dem neben fachlichem Können auch Gemeinschaft und gegenseitiger Respekt vermittelt werden.

Die Schüler*innen konnten dabei nicht nur ihre Fähigkeiten in der Küche zeigen, sondern vor allem erleben, wie wichtig Zusammenhalt und generationenübergreifender Austausch sind. Praxisnahe Projekte und ein wertschätzendes Miteinander seien zentrale Bestandteile des Schulalltags.

Die wichtigste Zutat: Miteinander

Wie bei einem gelungenen Rezept braucht es auch für ein gutes Zusammenleben die richtigen Zutaten: Offenheit, Respekt und Freude. Genau das wurde beim gemeinsamen Kochen spürbar.

Die Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien setzen mit Veranstaltungen wie dieser bewusst ein Zeichen gegen Einsamkeit im Alter. An 135 Standorten in Wien stehen Begegnung, Austausch und gemeinsame Aktivitäten im Mittelpunkt.

„Es war wirklich schön mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam am Herd zu stehen.“

…erzählten die teilnehmenden Senior*innen begeistert. Für sie steht fest:

„Gemeinsames Kochen verbindet einfach.“

Für einen besonders herzlichen Moment sorgte außerdem eine spontane Geburtstagsüberraschung: Eine Schülerin feierte an diesem Tag ihren 17. Geburtstag und die Senior*innen stimmten kurzerhand ein fröhliches „Happy Birthday“ in der Küche an.

Applaus für den „Kochschein“

Beim gemeinsamen Essen wurde schließlich sichtbar, worum es an diesem Tag wirklich ging: Eltern, Großeltern und Familien saßen im festlich dekorierten Speisesaal, während die Kinder ihre selbstgekochten Gerichte stolz servierten.

Den krönenden Abschluss lieferten die Volksschulkinder mit einer musikalischen Einlage. Ganz im Zeichen der aktuellen Song-Contest-Stimmung präsentierten sie mit viel Begeisterung ihren „Kochschein“ – inklusive Gesang und Tanz. Das dazugehörige Video soll schon bald auf Instagram zu sehen sein.