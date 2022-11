5 Jahre me in Wien

Das Wiener Modelabel feiert sein 5-jähriges Bestehen und lädt von 2. bis 3. Dezember zum X-Mas Pop-Up ein.

Seit 2018 bereichern Maria Beyrl und Esther Peischl mit charakteristischen Oversized-Pieces im Unisex-Look die Mode- und Designwelt. Das Duo setzt punktgenaue Statements in Sachen Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein und bietet mit ihrem Family-Concept Mode „Made in Austria“. Dabei kommen für Klein und Groß hochwertige Materialien und Designs, klare Schnitte sowie feine Details zum Einsatz. Die puristischen Outfits verleihen nicht nur einen coolen Look, sondern auch ein völlig neues Lebensgefühl – und das seit nunmehr fünf Jahren.

Das muss im Dezember 2022 gefeiert werden!

„Wir lieben, was wir tun! Wir lieben wofür wir stehen! Heute genauso wie an Tag eins. Unisex, bequem und unverwechselbar, sind unsere me in wien Kollektionen mit klaren Schnitten, gedeckten Farben und zahlreichen Details. Durch die lokale Produktion wird eine nachhaltige und verantwortungsvolle Produktion der Modestücke garantiert“, erzählt das Gründerinnen-Duo Maria Beyrl und Esther Peischl.

MIT DER HEIMISCHEN NÄHMASCHINE IN DIE WELT

Das Power-Duo lernte sich vor über fünf Jahren durch die gegenseitige Bewunderung für die selbstgenähten Kleidungsstücke ihrer Kinder kennen. Rasch war den beiden klar, dass sie mit der heimischen Nähmaschine etwas Eigenes schaffen wollen.

Mit me in wien wurde die gemeinsame Leidenschaft zum Beruf gemacht. Rein aus hochwertigen Materialien gefertigt setzen die Kollektionen auf Naturbelassenheit und Qualitätsmaterialien. Kontrastierend dazu wirken Naturfasern wie Bambus, Leinen, Viskose und Seide. Die Designs folgen einem zeitlosen Farbkonzept: die Paletten überzeugen mit reduzierten, gedeckten Tönen wie schwarz, grau und weiß und einem Hauch von Farbe.

Als nachhaltiger und fairer Betrieb setzt me in wien auf ein klares Bewusstsein für Österreich. Designt und produziert in der Heimat achtet das Label auch in seiner Zusammenarbeit auf langlebige Partner, wie TEMA, die Textilmanufaktur Wien, einem Pionierbetrieb für integrative Arbeit.

NEW: WINTERKOLLEKTION 2022/23

Credo und Designphilosophie der neuen „measure me“-Kollektion können in einem Wort zusammengefasst werden: Reduktion. Reduzierte Schnitte und Stoffe zeichnen die Winter-Kollektion aus. Frei von Dekoration setzen die unisex Cuts auf das Motto „weniger ist mehr“ und zelebrieren puristische Mode.

Die neuen Styles aus reiner Handarbeit folgen einem „made to measure“-Konzept: der Großteil der neuen Kollektion wird in einer kleinen Auflage produziert und ausgestellt. Nach Wunsch werden die Pieces maßgeschneidert angepasst – für einen perfect fit statt Kleidung von der Stange.

Neuzugang der Kollektion ist der erste me in wien Anzug. Im oversized-Stil maßgefertigt vervollständigt er den me in wien Kleiderschrank.

FROM HOME TO PARTY

Auch die neue „measure me“-Kollektion zeigt wieder die Vielfältigkeit der Mode: Ob up-dressed mit Accessoires für einen unverwechselbaren Auftritt auf der X-Mas Party, oder down-dressed für einen entspannten Style – die Kleidungsstücke von me in wien überzeugen durch ihre unverwechselbare Wandelbarkeit.

„5 YEARS“ X-MAS POP-UP

Let’s celebrate 5 years „me in wien“: Zum 5-jährigen Bestehen lädt me in wien zum X-Mas Pop-Up ein. Hier wird nicht nur ein Statement in Sachen nachhaltig und verantwortungsbewusst produzierte Mode gesetzt – alle Besucher:innen dürfen sich auch über Jubiläums-Goodies freuen, die sich entsprechend der Anzahl der geshoppten Pieces ergeben.

Verliebt man sich in 1 Stück, erhält man 10%, bei 2 Stück 20% und bei 3 Stück 30% Rabatt auf die gesamte Kollektion! Let’s celebrate!

WANN & WO?

Am Freitag, den 2. Dezember zwischen 11.00 und 18.00 Uhr und am Samstag, den 3. Dezember 2022 zwischen 11.00 und 16.00 Uhr findet der X-Mas Pop-Up im me in wien Shop, in der Lindengasse 20, 1070 Wien statt.