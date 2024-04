Querfeld’s Muttertagsaktionen

Am 12.5. ist Muttertag. Bald werden zahlreiche Geschenke um eure Aufmerksamkeit buhlen; der Großteil der Mamas wünscht sich aber nur eines: Zeit mit den Kindern verbringen.

©Bootshaus

Bootshaus Muttertagskisterl

Deshalb war das Bootshaus Muttertagskisterl die letzten beiden Jahre vermutlich so beliebt, dass es auch heuer wieder als Geschenk für die beste Mama angeboten wird. Gefüllt mit Antipasti, ausgewählten Snacks, Desserts, frischen Früchten, hausgemachter Limonade und vielem mehr lässt sich die Zeit gemeinsam genießen. Das Kisterl kann per E-Mail vom 1. – 9. Mai vorbestellt und am 11. oder 12. Mai von 9 – 16 Uhr frisch zubereitet abgeholt werden.

Inhalt:

Bootshaus Antipasti mit Prosciutto, Rucola, Parmesan ,Römische Artischocke , Datterini Paradeiser , Balsamico Zwiebel , Junge grüne Oliven

2 Ofenfrische Baguette

2 Stk Hausgemachte Falafel

Pink Hummus

Ruderer im Hemd ( Schoko Muffin )

Frische Früchte

Räucherlachs Bagel mit Frischkäse und frische Dille

Griechischer Tzatziki mit Oliven

2 Bauernkrapfen

2 Landtmanns Mini Gugelhupf

2 Hausgemachte Marmeladen

2 Stück Butter

2 Hausgemachte Limonaden 0,2

1 Flasche Piccolo Champagner 0,2

Preis: 75 / 2 Personen

Muttertag im Napoleon

Am 12. Mai lassen wir die Mamas hochleben. Weil die Mama die Chefin ist! Im Napoleon, unterm Kastanienbaum, mit Mamas Lieblingsessen und einem Glaserl Prosecco. Das Napoleon kocht, Mama genießt, die Familie entspannt. Für jede Mama gibts ein Glaserl Prosecco und einen Landtmann’s Original Mini-Guglhupf als kleines Geschenk. Für Kurzentschlossene gibts an der Tortenvitrine auch eine kleine Geschenksammlung.

Early Bird Aktion im Gutscheinshop

Wer dem Einkaufstress entfliehen will profitiert am 27. und 28. April gleich zweimal im Querfeld Gutscheinshop. Wer an diesem Wochenende einen Muttertagsgutschein ab 50 Euro bestellt, spart dabei 10 % des Gutscheinwerts. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen (alternativ gibt’s den Rabattcode Muttertag10). Die Gutscheine erhaltet ihr per E-Mail und könnt sie von überall aus ausdrucken.

Rabattaktion im Landtmann’s Original Onlineshop

Wer lieber was Süßes schenkt, kann auch im Landtmann’s Original Onlineshop sparen; in der Woche vom Muttertag – 4. Mai bis 12. Mai – könnt ihr mit dem Rabattcode Mama15 beim Kauf eines Muttertagsguglhupf oder einer Muttertagtorte 15 % sparen.