500 kostenlose Rosenstöcke zur Selbstabholung

Dank der Auflassung eines großen Rosengartens eines Gärtnereibetriebs warten Rosenstöcke darauf, abgeholt zu werden. Möglich ist das am 5. Mai von 13 – 16 Uhr in der Lichnowskygasse 26 in Simmering.

Über 500 Rosenstöcke warten am Freitag, den 5 Mai darauf, in Zukunft private Gärten, die eigene Loggia oder den Balkon zu verzaubern – oder vielleicht die beste Mutter der Welt zum Muttertag zu überraschen. Die Rosenstöcke sind selber auszugraben und kostenlos. Man kann so viele mitnehmen, wie man tragen kann. Alles, was man dazu braucht sind Gartenhandschuhe, Festes Schuhwerk, Spaten, Gartenschere und natürlich ein Sackerl oder eine Kiste für den Transport. Hinweis Das Betreten des Grundstücks, das nur im freigegebenen Bereich und ausschließlich am 5.5.2023 im Zeitraum von 13 Uhr bis 16 Uhr erlaubt ist, erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Eltern haften für ihre Kinder. Hunde sind an der Leine zu führen. Gartenhandschuhe und festes Schuhwerk sind Voraussetzung! Zur Facebook-Veranstaltung: https://fb.me/e/4cJrd0NCy Spenden erbeten Die Rosenstöcke sind kostenlos, um eine freiwillige Spende für die NeunerImmo wird allerdings gebeten. Diese versteht sich als Brücke zwischen Immobilienwelt und Sozialorganisationen und verbindet leistbare Wohnungen mit professioneller Hilfe. neunerimmo vermittelte und vermietete bereits mehr als 450 Wohnungen, bietet eine Soziale Wohnungsverwaltung und gemeinsam mit neunerhaus und anderen Sozialorganisationen umfassende Sozialarbeit. Weitere Infos: www.neunerimmo.at