15.000 Euro schweren „Nachbarschatz“ heben

Die Initiative „Nachbarschatz“ der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) geht in eine neue Runde und wird heuer gleich in fünf Grätzln durchgeführt – in Simmering, in Hernals, in Floridsdorf, in der Donaustadt und in Liesing. Bis 24. Mai können Ideen eingereicht werden.

Die Bewohner haben außerdem die Möglichkeit, sich für eine Jury, den so genannten Grätzlrat, anzumelden. Dieser wird Anfang Juni darüber entscheiden, welche Ideen mit dem Nachbarschatz unterstützt werden. Insgesamt stehen 15.000 Euro zur Verfügung.

„Nachbarschatz“ stärkt Gemeinschaftsgefühl

Beim Nachbarschatz reden die Bezirksbewohner vor Ort bei der Gestaltung ihres Grätzls mit und werden zusammen aktiv. Möglich ist viel – vom Straßenfest, Nachbarschaftscafé oder Kreativworkshop bis zu Tauschaktionen und nachbarschaftlichem Garteln. Die vom Grätzlrat ausgewählten Projekte erhalten pro Bezirk 3.000 Euro.

In diesen Grätzln gibt’s den Preis

10. Bezirk – Nachbarschatz Hyblerpark: Das Grätzl mitgestalten

In Simmering steht das Grätzl rund um den Hyblerpark – zwischen Litfaßstraße und Urschenböckstraße im Norden, Am Kanal im Südwesten und Rautenstrauchgasse und Zippererstraße bis Lorenz-Reiter-Straße im Südosten – im Mittelpunkt der Initiative.

In Simmering steht das Grätzl rund um den Hyblerpark – zwischen Litfaßstraße und Urschenböckstraße im Norden, Am Kanal im Südwesten und Rautenstrauchgasse und Zippererstraße bis Lorenz-Reiter-Straße im Südosten – im Mittelpunkt der Initiative. 17. Bezirk – Nachbarschatz Dornerplatz: Gemeinsam für ein lebendiges Hernals

In Hernals wird der Nachbarschatz im Bereich Dornerplatz und der angrenzenden Kalvarienberggasse durchgeführt. Die GB* engagiert sich hier bereits seit 2020, um das Miteinander zu stärken. Nun können Bewohner ihre eigene Ideen einreichen.

In Hernals wird der Nachbarschatz im Bereich Dornerplatz und der angrenzenden Kalvarienberggasse durchgeführt. Die GB* engagiert sich hier bereits seit 2020, um das Miteinander zu stärken. Nun können Bewohner ihre eigene Ideen einreichen. 21. Bezirk – Nachbarschatz Donaufeld: Auf gute Nachbarschaft

Im Rahmen des „Nachbarschatzes Donaufeld“ werden Bewohner aufgerufen, Ideen zur Stärkung der Nachbarschaft im Gebiet um die Franklinstraße, Donaufelder Straße, Fultonstraße, Kinzerplatz und Obere Alte Donau einzubringen.

Im Rahmen des „Nachbarschatzes Donaufeld“ werden Bewohner aufgerufen, Ideen zur Stärkung der Nachbarschaft im Gebiet um die Franklinstraße, Donaufelder Straße, Fultonstraße, Kinzerplatz und Obere Alte Donau einzubringen. 22. Bezirk – Nachbarschatz Stadlau & Hirschstetten: Neue Begegnungsorte

Die GB* hat ihr neues Stadtteilbüro in der Donaustadt (Bernoullistraße 1) eröffnet. Im ersten Schritt setzen sich die Stadtteilexperten nun das Ziel, Menschen und Akteure der Umgebung zu vernetzen und deren Ideen zu unterstützen.

Die GB* hat ihr neues Stadtteilbüro in der Donaustadt (Bernoullistraße 1) eröffnet. Im ersten Schritt setzen sich die Stadtteilexperten nun das Ziel, Menschen und Akteure der Umgebung zu vernetzen und deren Ideen zu unterstützen. 23. Bezirk – Nachbarschatz In der Wiesen: Potential nutzen, Vielfalt erleben

Seit 2019 ist das Gebiet stark gewachsen, neue bereits aktive Nachbarschaften haben sich gebildet. Hier setzt die GB* mit ihrer Nachbarschatz-Initiative an und möchte noch mehr Menschen dazu ermutigen, sich für ihr Wohnumfeld zu engagieren.

So funktioniert das „Budget für deine Idee“

Der „Nachbarschatz“ ist ein Grätzlbudget, das Projekte für die Nachbarschaft unterstützt – und zwar von Bewohnern für Bewohner. Die Ideen für die fünf Grätzl in Simmering, Hernals, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing können bis 24. Mai 2024 eingereicht werden. Das ist online, per E-Mail oder telefonisch in den GB*Stadtteilbüros möglich.

Alle Informationen und Mitmachmöglichkeiten: gbstern.at/nachbarschatz