Abenteuer-Vortrag auf den Spuren von Lucky Luke!

Einen bemerkenswerten Vortrag gibt es am 20. März um 19 Uhr im Pfarrsaal Alt-Ottakring: Vier Freunde ritten im Pferdesattel durch Nordamerika und erlebten großartige Abenteuer.

Durch Wüsten und über Berge im Pferdesattel! Was für Günter Wamser und Sonja Endlweber einst als verrückte Idee klang, wurde zum faszinierenden Traum. 15 Jahre lang ritten die Abenteuerreiter mit zwei Freunden auf vier Mustangs durch das ­nördliche Amerika. Sie durchquerten 5.000 Kilometer Land, erlebten Naturwunder wie den Grand Canyon, stießen auf wilde Tiere und komplett unbekannte Pfade. Sie mussten sich auch mit Waldbränden und Wassermangel herumschlagen.

Spannender Vortrag

Nun wollen sie ihre Abenteuer den Menschen in ganz Österreich zeigen. Und machen dabei auch Halt in Wien, genauer in Ottakring. Am 20. März um 19 Uhr heißt es im Pfarrsaal Alt-Ottakring in der Johannes-Kowarik-Gasse 1: „Long Way Home – im Sattel durch Amerika“. ­„Mit unserem Vortrag wollen wir unsere Zuschauer aus ihrem Alltag entführen, ihnen Zeit schenken zum Staunen und Träumen und sie inspirieren, ihre Träume zu leben„, sagen die beiden Abenteurer Sonja Endlweber und Günter Wamser.

Tickets und mehr Infos

Die Live-Reportage verspricht einen unterhaltsamen und spannenden Abend. Tickets gibt’s per E-Mail unter alscher@fcj.at – der Erlös geht an den Fußballverein FCJ Alt-Ottakring. „Ein Verein, der sich mit viel Engagement um die Jugend kümmert. Das finden wir toll und wollen wir unterstützen“, so die Abenteuerreiter.

Weitere Infos: http://www.abenteuerreiter.de