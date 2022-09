Als Queen Elisabeth Wien besuchte

Am 8. September 2022 ging eine Ära zu Ende. Nach 70 Jahren auf dem Thron verstarb die britische Monarchin Queen Elisabeth im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland. Das Leben der Monarchin war geprägt von einem massiven Wandel im Vereinigten Königreich und auf der gesamten Welt. Über ein Dutzend Premierminister dienten während ihrer Amtszeit, erst vor wenigen Tagen übernahm Liz Truss die britische Regierung. Aus der ganzen Welt erreichen Trauerbekundungen in diesen Tagen das englische Königshaus. Elisabeths Sohn & jahrzehntelanger Kronprinz Charles ist im Alter von 73 Jahren König geworden.

1969 zu Besuch in Wien

Auf ihren Reisen um die ganze Welt führte die verstorbene Königin ihr Weg im Jahr 1969 auch nach Österreich. Von 5. bis 10. Mai war sie auf Staatsbesuch. Der Besuch war damals ein richtiger Gassenfeger, 50.000 Schaulustige kamen als die Königin und ihr Mann vom Flughafen Schwechat zum Hotel Imperial fuhren. Gleichzeitig wurde der Besuch auch im eben erst eingeführten Farbfernsehen des ORF übertragen. Die Reise war der erste Besuch eines britischen Monarchen in der Zweiten Republik. Zuletzt hatte König Eduard VII im Jahr 1903 Kaiser Franz Josef besucht.

Staatsoper, Hofreitschule und Gemeindebau

Bevor es für die Queen in die Bundesländer ging (nach Tirol, Salzburg, in die Steiermark und nach Niederösterreich) wartete ein dichtes Programm in der Bundeshauptstadt. Neben einem Besuch bei Bürgermeister Bruno Marek im Rathaus bei dem sich Queen Elisabeth auch ins Buch der Stadt eintrug, besichtigte sie den Gemeindebau Marshall-Hof in der Donaustadt. Als Beispiel für die Errungenschaften des sozialen Wohnbaus in Wien. Dort gab es sogar Zeit für eine Tasse Tee und ein Gespräch mit einer Bewohnerin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. In der Staatsoper wurde für die Queen extra der Spielplan geändert. Statt Fidelio wurde die Fledermaus gespielt. Des Weiteren waren die Spanische Hofreitschule, die Albertina, das Kunsthistorische Museum, das Parlament, der Stephansdom, die Schatzkammer und Schloss Schönbrunn Stationen für Queen Elisabeth auf ihrem Wien-Besuch.