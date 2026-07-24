Warnung: Wer das anfasst, verätzt sich mit Säure!

Lebensgefahr an der eigenen Wohnungstür! In Wien treibt eine eiskalte Säure-Bande ihr Unwesen. Die fiesen Einbrecher nutzen hochgefährliche Ätz-Flüssigkeiten, um Schlösser zu schmelzen. Wer die feuchte Türschnalle unüberlegt anfasst, droht sich schwerste Verätzungen zuzuziehen!

Schock-Bilanz in der Bundeshauptstadt: Zwischen Februar und April schlug die Bande bereits achtmal in den Bezirken Landstraße, Wieden, Favoriten und Meidling zu. Im Juni folgten zwei weitere Fälle in Margareten und Döbling. Und jetzt der neueste Terror-Schub: Allein im Zeitraum vom 17. bis 22. Juli 2026 gab es in Favoriten fünf weitere Einbrüche mit der exakt gleichen, fiesen Methode!

Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Diebstahl, Gruppe Kremser) ermittelt auf Hochtouren. Doch die Ermittler schlagen jetzt Alarm und warnen die Wiener Bevölkerung eindringlich!

Tödliche Gefahr an Türschloss und Klinke!

Das eiskalte Modus Operandi der Gauner: Sie träufeln hochätzende Säure direkt in die Schlösser, um die Mechanik zu zerstören und unbemerkt in die Wohnungen einzudringen.

Die Polizei schlägt Alarm: Sollten Sie an Ihrem Türschloss Beschädigungen feststellen oder eine mysteriöse Flüssigkeit an der Tür oder der Klinke bemerken – NICHTS ANFASSEN! VORSICHT GEBOTEN!

Bei der Flüssigkeit kann es sich um Salpetersäure handeln! Das aggressive Gift wirkt extrem ätzend auf die Haut, die Atemwege und die Schleimhäute!

Das müssen Sie tun, wenn es passiert ist!

Sollten Sie die gefährliche Säure bereits versehentlich berührt haben, gilt absolute Eile:

Sofort spülen: Neutralisieren Sie die betroffene Körperstelle augenblicklich mit reichlich klarem Wasser!

Neutralisieren Sie die betroffene Körperstelle augenblicklich mit reichlich klarem Wasser! KEINE Seife verwenden: Nutzen Sie ausschließlich klares Wasser – keine Seife oder sonstige Zusätze!

Nutzen Sie ausschließlich klares Wasser – keine Seife oder sonstige Zusätze! Notruf wählen: Rufen Sie unverzüglich die Polizei unter der Notrufnummer 133!

Passen Sie auf Ihre Türen auf und warnen Sie Ihre Nachbarn!