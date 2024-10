Am 19.10 lädt Mödling zum Familienfest – aus gutem Grund

Am 19. Oktober feiert Mödling “10 Jahre sauberste Region Österreichs”. Aus diesem Anlass lädt man zu einem großen Fest für die ganze Familie.

Am 17. Oktober konnte die Stadt Mödling die besondere Auszeichnung „Sauberste Region Österreichs“ entgegennehmen. Eine Jury aus der ARA-Initiative „Reinwerfen statt Wegwerfen“, dem Gemeindebund, der Österreich Werbung und einem öffentlichen Facebook-Voting hatte damit die vielfältigen und jahrelangen Bemühungen der Mödlinger Abfallwirtschaft und ihrer zahlreichen Partner entsprechend gewürdigt.

Fast genau zehn Jahre später, am Samstag, den 19. Oktober, gibt es anlässlich dieser Auszeichnung ein großes Familienfest am Schrannenplatz. Von 10 bis 13 Uhr bietet die Mödlinger Abfallwirtschaft ein buntes Programm. Die sprechende Mülltonne „AnTONNia“ sowie das Team des MÖP-Figurentheaters zaubern Lächeln in die Kindergesichter, für die Eltern gibt es Informationsstände rund um die Abfallwirtschaft sowie ein Gewinnspiel.

Linktipps: https://www.moedling.at/2014_Moedling_ist_die_sauberste_Region_1