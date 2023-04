Am Reumannplatz gibt es bald ein Lokal & WC

Viel ist bereits passiert, einiges steht für heuer auf dem Plan. Schritt für Schritt soll der einstige Verkehrsknotenpunkt in Favoriten zu einer lebenswerten Freizeitoase werden. Die gute Nachricht: In dem neuen Café wird es auch ein öffentliches WC geben.

Der Reumannplatz ist die Lebensader des 10. Bezirks. In Zukunft soll er aber auch zum pulsierenden Herz Favoritens werden. Das wird schon bald deutlich sichtbar – durch ein großes Mosaik, das dass Wappen des Bezirks zeigt. Dieses wird von Kindern der Volksschule Klausenburgerstraße künstlerisch gestaltet. Steinchen um Steinchen haben die Kinder im Mosaik-Stil die fünf Felder des 1987 kreierten Herzschildes nachbauen. Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Danach soll es am Reumannplatz – im Herzen Favoritens – eingesetzt werden.“ Die Eröffnung ist für Frühjahr 2023 geplant.

Bedürfnis wird erfüllt

Aufmerksamen Passanten ist es nicht entgangen. Am südlichen Ende des Reumannplatzes wird gebaut. Hier errichtet Mahmut Özetim ein neues Café. Dieses wird zukünftig aber nicht nur Kulinarisches und einen Schanigarten bieten, sondern auch eine große Erleichterung, für alle, die sich erleichtern wollen. „Was mir besonders wichtig war, ist, dass mit der Eröffnung des neuen Lokals auch ein WC kommen wird, das öffentlich und für alle benutzbar sein wird.“, so Franz. Dieses wird über einen eigenen Eingang zugänglich sein. Das Café selbst soll am 1. Mai offiziell eröffnen.

Und noch eine gute Nachricht. Die Mädchenbühne, die mit der Neugestaltung des Reumannplatzes vor allem jungen Mädchen zur Verfügung steht, damit diese einen eigenen, sichtbaren Platz im öffentlichen Raum einnehmen können, wird um einen barrierefreien Zugang erweitert. Auch eine eine Überdachung für die „Reumädchen“-Bühne wird kommen.