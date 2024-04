Klinik Favoriten: Baustart für High-Tech-Labor erfolgt

Die Planungen für das neue Gebäude haben bereits während der COVID-Pandemie begonnen. Und gerade die Labordiagnostik hat mit ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit wesentlich zur Pandemiebekämpfung beigetragen. So wurde in der Klinik Favoriten etwa ein Lutschtest für die COVID-Testung von Kindern entwickelt. Das neue Laborgebäude wird modernste Technik beherbergen, welche die Forschungstätigkeit der Labormedizin am Standort massiv unterstützen wird. “Dieses Projekt ist Teil des größten Investitionsprogramms in der Geschichte des Wiener Gesundheitsverbundes. Wir investieren in die Forschung und damit in die Zukunft Wiens als Zentrum medizinischer Innovation,” unterstreicht Stadtrat Peter Hacker das langfristige Ziel der Stadt Wien.

„In der über 130-jährigen Geschichte dieses Krankenhauses wurden medizinische Innovationen stets vorangetrieben und die Klinik hat sich den Herausforderungen der Zeit angepasst,” so WIGEV Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. „Heute setzen wir einen weiteren Modernisierungsschritt mit dem Baubeginn für unser Labor.“