Nikolaus-Aktion: Amazon hilft Familien in der Adventzeit

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember lädt Amazon zudem Kinder ein, gratis mit dem Winterzug am Wintermarkt am Riesenradplatz zu fahren. Die dazu benötigten Jetons können beim Amazon Nikolaustelefon am Riesenradplatz abgeholt werden – solange der Vorrat reicht. Details der Aktion sowie Teilnahmebedingungen finden Kund:innen unter: amazon.at/nikolaushelfer.