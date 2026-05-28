Eröffnet wird das Fest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Für die musikalische Gestaltung sorgen die Schola Gersthof gemeinsam mit dem Chor Allegro Vivace. Nach dem Gottesdienst wird rund um die Kirche weitergefeiert.

Radspaß für Kinder

Besonders für junge Gäste gibt es heuer eine eigene Rad-Erlebnisstation. Kinder können dort mit zertifizierten Trainerinnen und Trainern ihre Geschicklichkeit auf zwei Rädern testen. Auch Eltern erhalten praktische Tipps rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Als Erinnerung dürfen die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen selbst gestalteten Foto-Pass mit nach Hause nehmen.

Bücherflohmarkt und Einblicke in die Johanniter-Arbeit

Wer gerne schmökert, kommt bei der „Biberlerei“ auf seine Kosten. Außerdem stellen die Johanniter ihre Arbeit vor. Besucherinnen und Besucher können einen Sanitätsbus besichtigen und erfahren, wie Notfälle professionell versorgt werden. Die Polizei informiert zusätzlich mit einem eigenen Stand über Sicherheitsthemen im Bezirk.

Kulinarisches Angebot für jeden Geschmack

Auch kulinarisch hat das Pfarrfest einiges zu bieten: Neben Gegrilltem und vegetarischen Speisen warten Kaffee, Kuchen sowie erfrischende Getränke auf die Gäste.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Pfarr-Caritas zugute und unterstützt Menschen in Not sowie gemeinsame Aktivitäten der Pfarre.