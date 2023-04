AnnenMayKantereit macht Station in Wien!

Seit Bekanntgabe ihrer Tourtermine warten ihre Fans sehnsüchtig darauf – inzwischen rückt das Konzertdatum immer näher: Am Sa., 15. April spielt die deutsche Pop-Rock-Band AnnenMayKantereit in der Wiener Stadthalle!

Kennengelernt haben sich Gitarrist Christopher Annen, Sänger Henning May und Schlagzeuger Severin Kantereit bereits in der Schule – und ihre Karriere als Straßenmusiker gestartet. Auch ohne Label und professionell produziertes Studioalbum gelang es ihnen, sich an die Spitze der deutschen Charts zu katapultieren. In Eigenregie veröffentlichten AnnenMayKantereit 2013 ihr erstes Album „AMK“ – mit Songs, die zum Teil auf der Straße aufgenommen wurden. Ihre Single „Wohin du gehst“ machte die Band auch überregional bekannt.

Inzwischen sind AnnenMayKantereit keine Newcomer mehr, die drei Musiker haben sich in der deutschsprachigen Musikszene fest etabliert. Mit ihrem Cover des Klassikers „Tom’s Diner“, welches sie zusammen mit den Giant Rooks veröffentlichten, landeten sie im vergangenen Jahr sogar einen internationalen Hit, der auch auf TikTok viral ging. Seit dem 3. März ist nun ihr neuestes Album auf dem Markt: „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ erreichte in den Deutschen Charts Platz 1, in Österreich und der Schweiz landete es auf Platz 2.

Live in Wien

Das neue Album gibt es jetzt auch am Samstag live in der Wiener Stadthalle zu hören. Wer befürchtet, ältere Songs könnten dabei zu kurz kommen, dem sei diese Ankündigung der Band gewidmet: „Wir gehen wie immer mit neuen Liedern auf Tour, haben ein paar wunderbare Überraschungen vorbereitet und selbstverständlich wurden auch unsere alten Gassenhauer nochmal frisch gemacht. Es wird diesmal so richtig schön groß, und zwar mit allem, was dazu gehört“. Das sollte man sich besser nicht entgehen lassen!

Alle Infos: stadthalle.com