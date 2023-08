Armut steigt! Aufruf zu Lebensmittel-Spenden

Der Samariterbund ruft zur Hilfe auf und kooperiert bereits mit Landwirten, Großküchen und Caterern. Denn in den Sozialmärkten werden die Regale schneller geleert.

Das Leben wird immer teurer, das merken die Wiener angesichts der Inflation und der Kostenexplosionen in vielen Bereichen jeden Tag. Beim täglichen Einkauf muss gespart werden – auch die Sozialmärkte des Samariterbundes haben mehr Kundschaft. Mit 22.000 ist die Zahl derzeit um 40 Prozent höher als vor einem Jahr. Eine dramatische Entwicklung ohne Aussicht auf schnelle Besserung.

Frische Produkte in Sozialmärkten

Gleichzeitig wandern jedes Jahr 500.000 Tonnen an Lebensmittel direkt aus privaten Haushalten in den Müll. Ein Ungleichgewicht, dem sich der Samariterbund Wien annimmt. Seit dem Vorjahr kooperiert er mit Landwirten aus Simmering. So landen auch frische Bio-Produkte direkt vom Feld in den Sozialmärkten. „Angesichts der aktuellen Teuerung und der Ressourcen-Verknappung ist es jetzt umso wichtiger, Lebensmittel zu retten und an Menschen, die diese dringend brauchen, weiterzugeben. Meinen herzlichsten Dank an alle Partner, ohne deren Hilfe wir nicht helfen könnten“, so Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Wiener Samariterbundes.

Neue Lebensmittel-Drehscheibe

Eine weitere Möglichkeit, Lebensmittel zu retten, stellt das Projekt Lebensmitteldrehscheibe dar, das 2020 ins Leben gerufen wurde. Georg Jelenko, Projektleiter der Sozialmärkte des Samariterbundes, über die Idee: „In Großküchen und bei größeren Veranstaltungen mit Catering ist es oft schwierig vorherzusagen, wie viel tatsächlich konsumiert wird. Und der Rest landet dann meistens im Müll. Genau hier setzt das Projekt an und organisiert die Weitergabe von Speisen, die bei Kantinen und Caterings in ganz Wien und Umgebung übrig bleiben.“ Der Samariterbund übernimmt dabei die unkomplizierte und schnelle Abholung der genießbaren Lebensmittel und gibt sie an Bedürftige weiter.

Spenden auch von Privaten möglich

Lebensmittel-Spenden können übrigens auch von Privatpersonen direkt in den Sozialmärkten in der Zeit von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr abgegeben werden. Die Adressen:

Sozialmarkt Gellertgasse

1100 Wien, Gellertgasse 42-48

Tel: +43 1 89 145-650

sozialmarkt@samariterwien.at



Sozialmarkt Böckhgasse

1120 Wien, Böckhgasse 2-4

Tel: +43 1 89 145 651

sozialmarkt@samariterwien.at



Sozialmarkt Pillergasse

1150 Wien, Pillergasse 20

Tel: +43 1 89 145-371

sozialmarkt@samariterwien.at



Sozialmarkt Frömmlgasse

1210 Wien, Frömmlgasse 31

Tel: +43 1 22 144-44

sozialmarkt@samariterwien.at



Sozialmarkt Donau Zentrum

1220 Wien, Wagramer Straße 94

Tel: +43 1 22 144

sozialmarkt@samariterwien.at