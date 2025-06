Hasta La Vista: Schwarzenegger überrascht mit Öffi-Durchsage!

“Hier spricht Arnold Schwarzenegger!” – Wer am frühen Morgen mit den Wiener Linien unterwegs war, traute seinen Ohren kaum. Um Punkt 6 Uhr meldete sich kein Geringerer als der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und engagierte Klimaaktivist mit einer Durchsage direkt aus den Lautsprechern der Fahrzeuge, Stationen und Haltestellen.

Die Botschaft: ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter der Wiener Linien und die Fahrgäste. Für Schwarzenegger sind sie „wahre Klimahelden“, die durch ihre bewusste Entscheidung für den öffentlichen Verkehr einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Dank an die „real climate action heroes“

Mit Sätzen wie „You’re all real climate action heroes! Helping to UNITE IN ACTION and TERMINATE POLLUTION“ sprach Schwarzenegger nicht nur seine typische Terminator-Rhetorik an, sondern würdigte auch die Bedeutung alltäglicher Entscheidungen für den Klimaschutz. Der Öffi-Verkehr sei ein Schlüssel zur Mobilitätswende, so Schwarzenegger – eine Wende, die jeder und jede mitgestalten könne. Wer den Bus, die Bim oder die U-Bahn nutzt, entscheidet sich für weniger Abgase, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in der Stadt.

Klimaschutz beginnt mit dem Ticket

Die Aktion findet im Rahmen des Klimagipfels „Austrian World Summit“ statt, der heute in der Wiener Hofburg über die Bühne geht. Dort ruft Schwarzenegger gemeinsam mit den Wiener Linien zu entschlossenem Handeln auf. Ihr Appell: “Öffis nützen, Klima schützen!” Jede Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, jeder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegte Weg zählt – und zeigt, wie einfach Klimaschutz sein kann.

Wien als internationales Vorbild

Dass Wien hier eine Vorreiterrolle einnimmt, ist kein Geheimnis. Mit einem „leistbaren, schnellen, sauberen und effizienten Öffi-System“ gehört die Stadt zu den Spitzenreitern in Europa. Im aktuellen Ranking des internationalen Magazins Time Out landet die Bundeshauptstadt auf dem zweiten Platz – ein starkes Signal, das zeigt: Klimafreundliche Mobilität funktioniert und lohnt sich.