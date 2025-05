Spaß und Spannung beim großen Sommerfest des ASV 13

Am Wochenende des 31. Mai und 1. Juni 2025 verwandelt sich die ASVÖ Sportanlage Speising in der Linienamtsgasse 7 in ein buntes Festgelände. Der ASV 13 lädt zum großen Sommerfest mit Fußball, Unterhaltung und einer attraktiven Tombola.

Fußball für Groß und Klein

An beiden Tagen stehen spannende Fußballspiele verschiedenster Jugendmannschaften im Mittelpunkt. Von der U7 bis zur U18 messen sich die Teams des ASV 13 mit Gegnern wie Columbia Floridsdorf, Ankerbrot, Stadlau oder Vienna FC. Die Spiele starten jeweils ab 9:00 Uhr und versprechen sportliche Unterhaltung für die ganze Familie.

Attraktive Tombola mit Top-Preisen

Ein Highlight des Festes ist die Tombola mit besonders reizvollen Preisen. Zu gewinnen gibt es unter anderem:

Einen Flug nach Asien, gesponsert von EVA Air

Sechs Mal zwei Übernachtungen in einem Wombats Hotel

Weitere attraktive Preise

Die Tombolaziehungen finden am Samstag um 12:30, 15:30 und 18:00 Uhr sowie am Sonntag um 11:15, 13:30 und 16:00 Uhr statt.

Mehr als nur Fußball

Auch abseits des Spielfelds ist für Unterhaltung gesorgt. Die Besucher:innen können sich auf eine Hüpfburg, einen Speedometer und ein traditionelles Spanferkel freuen – ideale Voraussetzungen für ein gelungenes Familienwochenende.