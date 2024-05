Aufbau für das 41. Donauinselfest hat begonnen

„Mit der Ankunft des ersten Containers auf der Insel steigt jedes Jahr unser Puls voller Vorfreude auf dieses Wiener Großereignis. Und wieder sieht man, wie das Werkl rennt, wie jede Hand weiß, was zu tun ist, und mit welchem Engagement jede und jeder hier bei der Sache ist. Mein Dank gilt schon jetzt allen Bühnenbauer*innen, Techniker*innen und Logistiker*innen, wie auch allen Partner-Organisationen, die das Donauinselfest zu dem machen, was es ist: ein Fest des Zusammenhalts und des respektvollen Miteinanders in Wien.”

Barbara Novak Veranstalterin und Landesparteisekretärin der SPÖ Wien