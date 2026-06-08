Wiener Symphoniker laden zum Jazz-Picknick an die Alte Donau

Musikgenuss unter freiem Himmel erwartet die Wienerinnen und Wiener am Sonntag, 14. Juni. Im Bank Austria Park an der Oberen Alten Donau laden die Wiener Symphoniker zu einem kostenlosen Jazz-Picknick ein. Beginn ist um 11 Uhr.

Unter dem Motto „Art Unlimited – Spitzenkunst für alle“ verwandelt sich der Bank Austria Park für eineinhalb Stunden in eine außergewöhnliche Konzertbühne. Das „Symphonic Jazz Project“ der Wiener Symphoniker präsentiert unter der Leitung des renommierten Schlagwerkers Friedrich Philipp-Pesendorfer, besser bekannt als Flip Philipp, bekannte Meisterwerke der Musikgeschichte in neuem Gewand.

Auf dem Programm stehen beliebte Melodien aus Oper, Musical und Symphonik. Besucher dürfen sich unter anderem auf Auszüge aus Richard Strauss’ „Also sprach Zarathustra“, Verdis „Va, pensiero“, „La donna è mobile“, Puccinis „Nessun dorma“ sowie Highlights aus der „West Side Story“ freuen. Auch die berühmte „Habanera“ aus „Carmen“, der schwungvolle Can-Can und Ravels „Boléro“ werden in eigens arrangierten Jazz-Versionen zu hören sein.

Kostenloser Kulturgenuss für alle

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Wer die Matinee entspannt genießen möchte, kann seine Picknickdecke mitbringen und die Atmosphäre direkt an der Alten Donau auskosten. Für das leibliche Wohl sorgen Food Trucks vor Ort, bei denen Speisen und Getränke erhältlich sind.

Spitzenkunst für ein breites Publikum

Das Konzert ist Teil der neuen Kulturpartnerschaft zwischen der UniCredit Bank Austria und den Wiener Symphonikern. Ziel der Kooperation ist es, hochkarätige Kulturveranstaltungen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.

„Wir wollen einen niederschwelligen, jedoch qualitativ hochwertigen Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen. Das heißt auf den Punkt gebracht: Wir fördern Spitzenkunst für alle“, betont Ivan Vlaho, CEO der UniCredit Bank Austria.

Weitere Höhepunkte der Kooperation

Das Jazz-Picknick ist eines von mehreren Veranstaltungsformaten, die im Rahmen der Partnerschaft umgesetzt werden. Bereits im Mai begeisterten die Wiener Symphoniker bei den „Beisl-Konzerten“ rund um den Yppenplatz mit kostenlosen Auftritten in Ottakringer Lokalen.

Weitere Höhepunkte folgen im Sommer und Winter: Am 1. und 2. Juli laden die Wiener Symphoniker zum traditionellen Prater-Picknick auf die Kaiserwiese. Den festlichen Abschluss des Kulturjahres bildet der „Wiener Advent“ am 16. Dezember im Stephansdom.

Jazz-Picknick

Sonntag, 14. Juni 2026, 11 bis 12.30 Uhr

Bank Austria Park, An der Oberen Alten Donau 105, 1210 Wien

Info: Food Trucks mit Speisen und Getränken vor Ort

Eintritt: frei