Auftakt zur 25. Wiener Restaurantwoche

Am Montag dem 29. September startet die 25. Wiener Restaurantwoche in Wien und Niederösterreich. Bereits vor Beginn ist Österreichs größtes Kulinarik-Event zu 70 Prozent ausgebucht. An die 80 Toprestaurants bieten sensationelle Menüs für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker.



Mit der 25. Ausgabe startet die Wiener Restaurantwoche morgen in eine weitere Runde. Dass sich Österreichs größtes Kulinarik Event großer Beliebtheit erfreut zeigen die erneut hohen Reservierungszahlen. Viele Restaurants waren bereits wenige Tage nach Reservierungsstart komplett ausgebucht und mussten ihre Kontingente aufstocken. Bereits knapp 14.000 Restaurantliebhaberinnen und Restaurantliebhaber konnten sich rechtzeitig einen Platz in einem der Gastronomiebetriebe sichern und so nun spezielle Menüs zu einem günstigen Fixpreis zu genießen.

Genussmomente für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker

Zur Jubiläumsausgabe freut sich die Restaurantwoche mit ihren kreativen Menüs auf tolle Genussmomente. Ein 2-gängiger-Mittagslunch ist ab 14,50 Euro zu haben, das 3-Gänge-Dinner ab 34,50 Euro. Die Restaurantwoche spiegelt dabei die Vielfältigkeit der Kulinarik wider: Egal ob klassisch österreichisch oder exotisch – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Reservierungen für die 25. Wiener Restaurantwoche können noch die ganze Woche bis zu 4 Stunden vor dem Restaurantbesuch unter www.restaurantwoche.wien gebucht werden.

Restaurants für jeden Geschmack

Mit dabei sind in diesem Jahr wieder mehrere 3-Hauben-Restaurants, unter anderem der Heurigenhof Bründlmayer. Bei den 2-Hauben-Restaurants gibt es 14 Restaurants zur Auswahl, darunter das Lingenhel und das Hansen sowie auch erstmalig mit dabei das Gasthaus Seidl. Mit dabei sind heuer etliche neue Parnter-Restaurants, darunter Hollerkoch, & Flora, Chez Bernard, Sperling, Kuchlmasterei, Westside, Kumar´s Kitchen und Napoleon.