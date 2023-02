Aus für ORF Sport+: „K.O.-Schlag für den Sport“ 

WAT-Präsident Christoph Schuh kämpft gegen die Einstellung des Kanals ORF Sport +! Dieser Fernsehsender muss überleben, sonst droht Verbänden und Vereinen das Aus.

Wiener Vereine zittern

Der österreichische Sport steht vor einer Zeitenwende – zurück in die Steinzeit! ORF Sport + wird aus Kostengründen „mittelfristig“, wie es offiziel heißt, eingestellt. Damit steigen mit Sicherheit viele Sport-Sponsoren, die sich so gerne im TV sehen, aus. „Das erschüttert mich“, meint WAT-Präsident Christoph Schuh, der um die Existenz vieler Wiener Vereine, sei es in der Leichtathletik, dem Turnen oder dem Hand-, Basket- und Volleyball, bangt. Denn nach der Corona-Krise, bei der man rund ein Drittel der ehrenamtlichen Funktionäre verloren hat, und der Teuerungswelle ist diese Sparmaßnahme der „negative“ Hattrick in kurzer Zeit.

Gesetzes-Auftrag

„Der K.o.-Schlag für den Sport muss mit allen Mitteln verhindert werden“, fordert Schuh, der auf den gesetzlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Senders pocht: „Gerade ORF Sport + steht für eine Berichterstattung über regionalen Amateur-, nationalen Spitzen-, lokalen Breiten- sowie Gesundheitssport.“ Aufgrund des regen Interesses müsste man dem Quotenbringer sogar noch breiteren Raum geben als bisher: „Im Jahr 2022 gab es bei ORF Sport + eine Tagesreichweite von 236.000 Zuschauern.“ Die Einstellung ist tatsächlich eine echte Katastrophe für Klubs und Verbände!