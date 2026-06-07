ASKÖ WAT Wien startet Anmeldung für’s Wintersemester

Wer sich im kommenden Wintersemester sportlich betätigen möchte, kann sich ab sofort für die Kurse des ASKÖ WAT Wien anmelden. Das Angebot richtet sich an Menschen jeden Alters und Fitnesslevels – von Einsteigerinnen und Einsteigern bis hin zu erfahrenen Sportlerinnen und Sportlern.

Das Kursprogramm umfasst eine Vielzahl an Bewegungs- und Fitnessangeboten. Neben beliebten Klassikern wie Yoga und Pilates stehen auch intensive Fitness- und HIIT-Einheiten (High Intensity Interval Training) auf dem Programm. Darüber hinaus bietet der ASKÖ WAT Wien zahlreiche weitere Kurse für unterschiedliche Interessen und Trainingsziele an.

Sporteln in ganz Wien

Die Kurse finden sowohl auf den Sportanlagen des ASKÖ WAT Wien als auch in den Turnsälen der Stadt Wien statt. Damit stehen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zahlreiche Standorte in den Bezirken zur Verfügung.

Jetzt Platz sichern

Mit dem Start der Anmeldung können sich Interessierte bereits jetzt ihren Platz im Wintersemester 2026/27 sichern und aktiv in die kalte Jahreszeit starten.

Die Anmeldung ist jetzt hier möglich!