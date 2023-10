Autofahren: Mit 7 Tipps sicher durch den Herbst

Der Herbst hält nun endgültig Einzug in Österreich. Der ARBÖ zeigt, worauf man beim Autofahren nun achten soll und wie man sein Fahrzeug optimal auf Fahrten im Herbst vorbereitet.

Die neue Jahreszeit bringt besondere Herausforderungen für Autofahrer mit sich. Die Straßen sind oft von gefallenen Blättern bedeckt, und die rutschigen Oberflächen können Unfälle verursachen. Auch die Sichtverhältnisse verschlechtern sich. Regen, Nebel und frühe Dunkelheit erfordern eine angepasste Fahrweise. Doch nicht nur gesteigerte Aufmerksamkeit, sondern auch die Wartung des Fahrzeugs spielt eine wichtige Rolle. Von der Wahl der richtigen Reifen über die Kontrolle der Wischerblätter bis zur Anpassung der Fahrzeugbeleuchtung gibt es einige hilfreiche Tipps für mehr Sicherheit.

1. Beleuchtung

In den herbstlichen Dämmerungsstunden und bei schlechter Sicht ist die Wahl der richtigen Fahrzeugbeleuchtung entscheidend. Bei Regen und Nebel reicht das Tagfahrlicht nicht mehr aus, deshalb gilt: Abblendlicht einschalten! Auch sollte kontrolliert werden, ob alle Lichter funktionieren und ob sie richtig eingestellt sind. Saubere Scheinwerfer und Rücklichter sorgen für eine bessere Sichtbarkeit. Besonders der Herbstnebel kann tückisch sein. In diesem Fall Nebelscheinwerfer einschalten und die Geschwindigkeit an die Sichtverhältnisse anpassen.

2. Windschutzscheibe

Besonders wichtig ist im Herbst eine klare Sicht durch die Windschutzscheibe. Verschmutzte oder verschmierte Innenseiten können dazu führen, dass die Windschutzscheibe bei Regen beschlägt. Schmutzspuren können durch die tiefstehende Sonne zu Reflexionen führen und dadurch gefährliche Situationen zu spät erkennen lassen.

3. Wischerblätter

Nach dem Sommer unbedingt die Wischerblätter kontrollieren. Durch die extreme Hitze können die Blätter porös oder beschädigt sein beziehungsweise die Gummilamellen verhärten sich. Sollte dies der Fall sein, die Wischerblätter austauschen.

4. Scheibenwaschanlage

Besonders im Herbst ist eine gut funktionierende Scheibenwaschanlage unabdingbar, da die Scheiben schnell verschmutzen und einen vermehrten Einsatz der Scheibenwaschanlage erforderlich macht. Sie sollte mit ausreichend Wasser und Frostschutzmittel gefüllt sein.

5. Laub entfernen

Die Lufteinlässe am unteren Ende der Windschutzscheibe sollten regelmäßig von Laub befreit werden, andernfalls kann das Belüftungssystem für den Innenraum verstopfen und zu beschlagenen Scheiben führen. Zudem können vermoderte Blätter zu unangenehmen Gerüchen in der Fahrerkabine führen. Auch empfiehlt der ARBÖ, ab und zu den Motorraum von Laub zu befreien.

6. Rutschige und glatte Straßen

Herabgefallenes Herbstlaub kann auf den Straßen bei Nässe rutschig werden. Die Geschwindigkeit sollte daher reduziert werden und ausreichend Abstand gehalten werden, um besser auf unerwartete Situationen reagieren zu können. Temperaturschwankungen können bereits im Herbst zu glatten Straßen führen. Die Winterreifenpflicht beginnt am 1. November, ab diesem Zeitpunkt müssen Fahrzeuge bei winterlichen Fahrbedingungen mit den richtigen Reifen (Mindestprofiltiefe von 4 Millimetern; richtige Kennzeichnung: M+S, M.S., M&S, M/S oder Schneeflockensymbol) ausgestattet sein.