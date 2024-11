Bahnhof Tullnerfeld ab 4.11. wieder eingeschränkt in Betrieb

Großer Schritt Richtung Normalbetrieb für Pendler und Schüler: Der schwer vom Hochwasser getroffene Bahnhof Tullnerfeld geht mit Montag, 4. November, wieder eingeschränkt in Betrieb.

Die Bahnhofshalle wurde bereits gereinigt und die Kunden können über die Eingänge in den Bahnhof und weiter zum Vorplatz auf der Südseite gelangen. Dort befindet sich die Park&Ride- und Bike&Ride-Anlage sowie die Haltestellen für die Schienenersatzverkehrs- und Linienbusse. Pünktlich zum Start des Zugverkehrs am Bahnhof Tullnerfeld können ab 4. November alle Bahnsteige wieder über Treppen und Aufzüge erreicht werden.

Im Interesse der Fahrgäste haben sich die ÖBB entschlossen, die weitere Sanierung dieses wichtigen Knotenpunkts der Weststrecke während des laufenden Betriebs durchzuführen. Dadurch ergeben sich derzeit noch einige Einschränkungen bei der gewohnten Bahnhofsinfrastruktur. So sind Teile des Bahnhofs, wie etwa Geschäfte, noch für Bauarbeiten geschlossen. Darüber hinaus kann der Geräuschpegel aufgrund der anhaltenden Baustellensituation teilweise hoch sein.

Bahnhofsinfrastruktur wieder verfügbar

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen berücksichtigen die ÖBB – teilweise mit provisorischen Einrichtungen – die Bedürfnisse der Fahrgäste am Bahnhof:

Monitore, Lautsprecher, WLAN und die Bahnsteiganzeigen funktionieren wieder.

2 Ticketautomaten befinden sich im Durchgang.

Für angenehme Wärme bei Wartezeiten sorgt ein mobiles Heizwerk.

Ein WC-Container für Herren und Damen wird auf dem Vorplatz Süd aufgestellt. Ein behindertengerechtes WC kann derzeit leider noch nicht bereitgestellt werden.

Für Snacks und Getränke stehen die Automaten auf den Bahnsteigen zur Verfügung.

Am 4. November startet auch der Pendelverkehr mit dem CJX5 zwischen Wien Westbahnhof – Wien Hütteldorf – Tullnerfeld. Für Pendler sind das besonders gute Nachrichten, denn damit ist wieder eine schnelle zuverlässige Verbindung in nur 20 Minuten von Tullnerfeld über Hütteldorf nach Wien Westbahnhof gegeben. Der CJX5 pendelt Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit im 30-Minutentakt (sonst stündlich).