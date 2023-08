Barbie x AIDA: Unsere WBB-Kollegin will’s wissen

Die Wiener Traditions-Café-Konditorei AÏDA feiert heuer ihr 110-jähriges Jubiläum. Die rosarote Wiener Institution folgt gerne Trends und veranstaltet deshalb ein ganz besonderes Event, bei dem „AÏDA Barbie und Ken“ gewählt werden.

Marzio als Ken

Bahati und Marzio als Barbie & Ken

Am 24. August wird sich unsere WBB-Reporterin, Bahati, als Barbie und ihr Freund Marzio als Ken beim großen Showlauf in der AÏDA-Filiale am Wiener Stephansplatz vor einer hochkarätigen Jury präsentieren. „Ich freue mich sehr, dass wir dabei sein dürfen und bin gespannt auf alle Barbies und Kens!“, so Bahati.

Tolle Preise

Die rosarote Aktion findet in Kooperation mit CINEPLEXX statt. Die Sieger in den beiden Kategorien „Barbie“ und „Ken“ erhalten je eine CINEPLEXX Premium Card für einen Monat; das heißt einen Monat täglich ein gratis Kinobesuch. AÏDA belohnt die beiden Gewinner mit jeweils 500-Euro-AÏDA-Gutscheinen.

„In unserer Familie ist es Tradition, bei Zusammenkünften und Feiern mindestens jeweils einen Apfel- und Topfenstrudel gemeinsam zu genießen, wobei meine Mutter dem laktosefreien Apfelstrudel den Vorzug gibt.“, so Bahati weiter.