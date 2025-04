Neu von Batiste: Trockenshampoo für sensible Kopfhaut

An Tagen, an denen die Haare nicht sitzen und die Zeit knapp ist, bietet Trockenshampoo eine praktische Lösung. Batiste, eine der bekanntesten Marken in diesem Bereich, hat jetzt ein Produkt speziell für Menschen mit empfindlicher Kopfhaut entwickelt.

Jetzt neu: Sanfte Pflege für empfindliche Kopfhaut

Mit Batiste „Sensible Kopfhaut – leichter Duft“ reagiert das Unternehmen auf die Bedürfnisse all jener, die unter empfindlicher Kopfhaut leiden. Das Trockenshampoo sorgt für Frische und Volumen, ohne die Kopfhaut unnötig zu reizen.

Was macht das neue Batiste Trockenshampoo so besonders?

Das neue Trockenshampoo punktet mit einer durchdachten, sanften Formulierung:

Leicht & schonend: Die dermatologisch getestete Rezeptur ist speziell für empfindliche Kopfhaut entwickelt.

Frischekick für zwischendurch: Es absorbiert überschüssiges Fett, lässt die Kopfhaut frischer wirken und sorgt für sichtbar sauberes Haar – ganz ohne Wasser.

Aloe Vera & dezenter Duft: Die Formel ist mit Aloe Vera angereichert und duftet zart, ohne zu aufdringlich zu sein.

Unsichtbares Finish: Keine weißen Rückstände, kein Verkleben – das Ergebnis bleibt natürlich.

Vegan & nachhaltig: Die Verpackung ist recycelbar, das Produkt vegan.

Einfache Anwendung, großes Ergebnis

Die Anwendung ist genauso unkompliziert wie effektiv: Das Trockenshampoo wird aus etwa 30 cm Entfernung auf den Haaransatz gesprüht. Nach kurzem Einmassieren und Ausbürsten wirkt das Haar sofort frischer und voluminöser – ganz ohne Wasser.