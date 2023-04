BattleKart: Promis nehmen Fahrt auf

Für alle, die auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Freizeitbeschäftigung sind, gibt es jetzt das BattleKart-Spektakel in Österreich. Das Event, das erstmals in der Messe Wien (Halle C) stattfindet, bietet Fahrspaß und Adrenalin pur für kleine und große Besucher.

Doch was ist das Besondere an dem BattleKart-Spektakel? Hier wird der Spieler selbst Teil des Spiels und fährt mit echten Elektro-Karts durch projizierte virtuelle Welten. Durch die Verwendung von erweiterter Realität taucht der Spieler in eine virtuelle Welt ein und erlebt verschiedene Strecken und Spiele, die an legendäre Videospiele erinnern.

Doch das ist noch nicht alles. Der geschickte Einsatz interaktiver und überraschender Elemente wie Raketen, Ölfässer und Turbos sorgt für Abwechslung und Überraschungen auf der Strecke. Die Spieler können ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und ihre Konkurrenten mit taktischen Manövern ausstechen. Jederzeit kann ein Gegner mit einer Rakete oder einem Ölfass aus dem Rennen geworfen werden.

VIPs im Rennfieber

Zum Preview begrüßte der Erfinder Sébastien Millecam heimische Prominenz wie Mr. Ferrari Heribert Kasper, Germany´s Next Topmodel Lou-Anne, Sportler Fadi Merza, Schauspieler Jakob Seeböck, Miss Europe Beatrice Turin, die Weltmeister der Mentalmagie Anca & Lucca, Tamara Mascara, die Moderatoren Andi Schmid und Ronny Leber sowie Martina Candillo (Messe Wien).

„Ich freue mich sehr, dass wir BattleKart erstmals nach Österreich bringen. Wir bieten in der Messe Wien auf 2.700m2 verschiedene Strecken und insgesamt sechs Spielmodi an, die den Spielern eine völlig neue Art des Videospiels zeigen.“ so Sébastien Millecam.

Den Gesamtsieg an diesem Abend konnte Beatrice Turin für sich entscheiden: „Ich komme sicherlich bald mit meinen Freundinnen wieder. Selten so viel Spaß gehabt, obwohl ich bis dato keine Erfahrungen mit Videospielen hatte.“

Erweiterte Realität

Zur Spielauswahl stehen das klassische Rennspiel mit BattleRace, BattleSnake, BatteFoot für Fußballfreunde, BattleVirus, BattleColor und den flashigsten Billardtisch mit BattlePool. Pro Spiel werden bis zu 12 Fahrer gleichzeitig in supersportlichen Elektro-Karts aktiv und fahren mit den kleinen Flitzern in von 52 Beamern projizierten virtuelle Erlebniswelten. Durch die speziellen Funktionen an dem Lenkrad kann man seinen Mitspielern das Leben schwer machen und auf dem Rennparcours so richtig Gas geben. Für die Sicherheit aller sorgt ein raffiniertes Software- und Antikollisionssystem. Jedes Spiel dauert 15 Minuten, eine Mindestkörpergröße von 1,45 Meter ist Voraussetzung. Eine Altersbegrenzung nach unten oder oben gibt es nicht.

Tickets für den Rennspass sind ab sofort ausschließlich im Vorverkauf online unter wien.battlekart.com buchbar.