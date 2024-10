Bezirks Business Awards: Großer Jubel in der Donaustadt

“Ich begrüße alle Gäste, die unseren tollen Unternehmern und Unternehmerinnen im schönsten Bezirk der Stadt applaudieren”, zeigte sich Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy bei der Gala der Bezirks Business & Medical Awards in seiner Bezirksvertretung begeistert. “Und natürlich alle Sieger und Siegerinnen.” Zuvor hatten die Leser und Leserinnen des Wiener Bezirksblatts insgesamt fast 110.000 Stimmen abgegeben.

Augenarzt für die Ausbildung in Japan

Die Gewinner wurden auf der Bühne von Nevrivy und den Sponsorenvertretern geehrt – zum Beispiel Augenarzt Dr. Robert Borny, der über seinen aufregenden Werdegang erzählte: “Ich war für meine Ausbildung auch länger in Japan.” Oder die IKEA-Damen Tanja Buratti und Katharina Wutzel, die an den Beginn des Unternehmens in Schweden erinnerten: Der Gründer war damals erste 17 Jahre jung gewesen.

Die Gewinner

Bezirks Medical Awards

Haus Tamariske-Sonnenhof

Psychotherapeutische Praxis

Augenordination Dr. Borny

Kleinbetriebe

1. Platz: LOVT

2. Platz: Cameo Lounge

3. Platz: Angati NaturElement

Mittelbetriebe

1. Platz: Raumausstatter Hutterer

2. Platz: Kletterhalle Wien

3. Platz: Walter Benkö Baugesellschaft

Großbetriebe

1. Platz: IKEA

2. Platz Vienna Estate

3. Platz: Merschl Gartenbau