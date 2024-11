Beauty-Alarm in Schönbrunn: Entdecke die Trends der Saison!

Am 9. November öffnet die prachtvolle Orangerie Schönbrunn für die erste Wiener Beauty-Messe „Sense of Beauty Vienna“. Von 9 bis 19 Uhr dreht sich alles um die neuesten Trends und Innovationen aus der Welt der Kosmetik, Schönheitspflege und des Wohlbefindens. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag stehen die neuesten Trends aus der Kosmetik und Schönheitspflege im Mittelpunkt. Über 30 renommierte Aussteller präsentieren ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen. Von duftenden Ölen und funkelnden Nageldesigns bis hin zu exklusiver Bartpflege und etablierten Kosmetikgroßhändlern – Besucher können eine breite Palette an hochwertigen Produkten entdecken.

Hochkarätige Vorträge von Wiens Beautyexperten

Erich Mähnert, Innungsmeister der Wiener Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure (FKM), betont: „Die Messe bietet sechs hochkarätige Vorträge, die fundierte Einblicke in Themen wie Podologie, Faszien, Darmflora und Hautgesundheit geben, ebenso wie in die Herstellung von Tätowier- und Pigmentierfarben sowie Hygiene. Ganz ohne Anmeldung können Fachleute und Interessierte hier praxisnahe Informationen und wertvolles Wissen mitnehmen. Ein Muss für alle, die sich in der Branche weiterbilden oder einfach mehr über die neuesten Entwicklungen erfahren wollen.“

Ein Erlebnis für alle Sinne

Ein besonderes Highlight der „Sense of Beauty Vienna“ sind die interaktiven Schauwerkstätten, bei denen Profis ihr Können live präsentieren. Besucher haben die Möglichkeit, den besten Nageldesignern, Visagisten oder Masseuren über die Schulter zu schauen – und sich selbst verwöhnen zu lassen.

Alle Informationen zur „Sense of Beauty“