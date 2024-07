Beauty-Peeling: Wie Schampus auf der Haut

Wir arbeiten mit Nachdruck an unserem “Forever 21”-Glow und holen uns dafür professionelle Unterstützung bei den Beauty-Expertinnen im Studio ANSO im Trattnerhof 2 direkt in der City.

Wir wollen nicht nur die besten Anti-Aging-Treatments, sondern uns dabei auch gleich ein bisschen mehr Prickeln ins Leben holen. Das „Champagner-Facial“ bei Studio ANSO ist daher genau das Richtige für Beauty-Queens. Das Enzym-Peeling kribbelt angenehm auf der Haut und erinnert dabei an perligen Luxus-Sprudel. Die schäumende Maske wird in die Haut einmassiert, Verunreinigungen entfernt – und im Anschluss ein feuchtigkeitsspendendes Serum und einer intensiv kühlenden Maske aufgetragen. Die effektive Anti-Aging-Behandlung mit Papaya- und Ananasenzymen reduziert Linien und Falten und regt die Zellerneuerung an. Für alle Hauttypen geeignet!

Fire & Ice: Peeling à la Hollywood

Wer sich schon immer wie ein Hollywood-Star fühlen wollte, der entscheidet sich für das “Fire & Ice”-Facial bei ANSO. Das 2-Stufen-Fruchtsäurepeeling verhilft innerhalb kürzester Zeit zu einem ebenmäßigen, strahlenden Teint – und ist daher bei Stars und Sternchen vor großen Red Carpet-Auftritten besonders beliebt. Das Erscheinungsbild der Haut wird insgesamt glatter und weicher, Pigmentflecken aufgehellt und Fältchen minimiert.

Das Treatment erfolgt in zwei Phasen:

Die ReSurfacing-Masque (Fire) erwärmt sich und fördert die Durchblutung. Eine spezielle Wirkstoff-Mischung aus Glykolsäure, Retinol sowie Niacinamiden (Vitamin B3) und Antioxidantien sorgt für eine sichere Abtragung der Haut und regt zugleich die Zellerneuerung an. Die ReJuvenating-Masque (Ice) kühlt, beruhigt und hydratisiert die Haut mit Aloe Vera, Hyaluronsäure, Rosmarin- und Grünteeextrakten. Die Maske wird mit eisgekühlten Glaskugeln mittels Lymphdrainage in die Haut eingearbeitet.

Studio ANSO

1., Trattnerhof 2/506

Termine auf studioanso.at