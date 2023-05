Die Sportanlage PSV Wien am Dampschiffhaufen 2 ist am 27. Mai ab 9 Uhr Schauplatz eines großen Kleinfeld-Benefizfußballturniers! Mannschaften wie die Balkan Dragons, der FC Hintern Mailand, DSG Los Andes, der FC Balkan Old Boys, die Firma Transgourmet und der Polizei SV spielen dabei für das Univer­sitätsspital im polnischen Lublin. Der Eintritt ist frei, um Spenden werden die Zuschauer natürlich gebeten.