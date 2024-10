Star-Aufgebot bei Benefizkonzert für Hochwasser-Opfer

Am Samstag, 26. Oktober 2024, findet in der Arena Nova in Wiener Neustadt ein Benefizkonzert für die vom Hochwasser betroffenen Menschen in Österreich statt. Der Reinerlös wird an ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH gespendet. Mit dabei sind die Bands Seiler und Speer, Wanda, Christina Stürmer, Josh., BIBIZA und PÄM.

Die Spenden von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH fließen direkt an Organisationen wie Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe. Dies ermöglicht schnelle Überbrückungshilfen und in einem nächsten Schritt auch Wiederaufbauhilfen für die Menschen, die durch die Hochwasserkatastrophe mit Verwüstungen und großen Schäden konfrontiert sind.

Alle Bands und Künstler:innen treten bei diesem Event unentgeltlich auf und setzen somit ein starkes Zeichen.

Tickets sind ab morgen um 10 Uhr auf oeticket.com und auf shop.raiffeisenbank.at/tickets erhältlich!