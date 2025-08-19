Ein Abend voller Humor im Theater im Park am Belvedere

Der beliebte Kabarettist Berni Wagner präsentiert am Samstag, 23. August 2025, um 19:30 Uhr sein neues Programm „Monster“ im Theater im Park am Belvedere Wien. Das Event verspricht einen Abend voller Lachgarantie, Musik und unvergesslicher Momente in einem wunderschönen Ambiente mitten in der Stadt.

Witz, Herz und Tiefgang

Berni Wagner ist ein österreichischer Kabarettist, Musiker und Schauspieler, der mit seinem scharfsinnigen Humor und seiner herzlichen Art seit Jahren die Bühnen im deutschsprachigen Raum begeistert. Durch seine satirische Beobachtungsgabe und authentische Art hat er sich einen festen Platz in der Szene erobert. Seine Werke zeichnen sich durch Tiefgründigkeit, Witz und eine ordentliche Portion Herz aus. Wer Berni Wagner noch nicht Live und in Action erlebt hat, sollte das auf jeden Fall ändern!

Das Programm „Monster“ – Warum dieser Titel?

Berni Wagner liefert in „Monster“ erneut seinen einzigartigen Humor, der Sprache in verbales Jiu-Jitsu verwandelt. Er greift das „Monster“ auf, das in uns allen schlummert, und macht sich auf die Suche nach inneren Dämonen. Das Programm handelt von Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten, die wir alle kennen. Wagner nimmt sein Publikum humorvoll mit auf eine Reise, um sich den eigenen Schatten zu stellen, darüber zu lachen und den Mut zu finden, die „Monster“ im Alltag zu überwinden. Es ist eine unterhaltsame Begegnung mit den verborgenen Ängsten, bei der Herz und Humor im Mittelpunkt stehen.

