Im Mittelpunkt steht der Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen. In einem offenen Gesprächsformat können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Erfahrungen mit Trauer teilen, über Rituale des Abschiednehmens sprechen und Fragen rund um Bestattung und Erinnerungskultur stellen.

Dabei geht es nicht nur um praktische Aspekte, sondern auch um die emotionalen Seiten des Trauerns. Gemeinsam wird darüber nachgedacht, welche gesellschaftlichen Konventionen es gibt und welche individuellen Wege des Abschieds möglich sind.

Auch Familien sind willkommen

Ein besonderes Anliegen der Veranstalter ist es, das Thema für alle Generationen zugänglich zu machen. Deshalb richtet sich das Angebot ausdrücklich auch an Familien. Kinder sind herzlich eingeladen und erhalten altersgerechten Raum, um Fragen zu stellen, Gedanken auszudrücken und sich auf ihre eigene Weise mit Tod und Abschied auseinanderzusetzen.

Gemeinsam wird erörtert, wie ein offener und verständlicher Umgang mit Trauer gelingen kann. Zuhören, Verständnis und gegenseitiger Austausch stehen dabei im Vordergrund.

Kostenlos teilnehmen

Die Veranstaltung „Darf ich das eigentlich?“ findet am Donnerstag, 18. Juni 2026, von 14 bis 16 Uhr im Klub+ All in Village 3 in der Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B in 1030 Wien statt. Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung wird gebeten unter: allinvillage3@kwp.at.