Moderiert von Ursula Scheidl stellten die drei Autorinnen und Autoren ihre jüngste Veröffentlichung vor, die neun kurzweilige Kriminalgeschichten rund um Hochzeiten vereint. Der im echomedia Buchverlag erschienene Band zeigt dabei, dass zwischen Brautstrauß und Hochzeitstorte auch mörderische Überraschungen lauern können.

Mit viel Charme und Humor erzählten Franziska Waltz, Claus Schönhofer und Norbert Peter auch von ihrer gemeinsamen Arbeit am Buch. Besonders die Entstehung der Geschichten unter Zeitdruck sorgte für einige amüsante Einblicke hinter die Kulissen.

Heitere Einblicke in mörderische Geschichten

Natürlich durften auch Kostproben aus dem Buch nicht fehlen. Franziska Waltz las aus ihrer Geschichte „Ein Haflinger, viele Ex oder der g’schissenste Tag im Leben“, Claus Schönhofer stellte „Ganz in Weiß oder der schielende Bräutigam“ vor und Norbert Peter machte mit „Das gar fürchterliche Ende vom Mausibärli“ Lust auf mehr.

Bereits die originellen Titel sorgten für zahlreiche Lacher im Publikum. Wie die jeweiligen Mordfälle ausgehen, verrieten die Autorinnen und Autoren allerdings nicht – dafür muss man schon selbst zum Buch greifen.

Erfolgreiche Kreative aus unterschiedlichen Bereichen

Das Autorentrio vereint dabei ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe. Franziska Waltz, die unter ihrem bürgerlichen Namen Katharina Ernst bekannt ist, produziert unter anderem Wiener „Tatort“-Folgen. Norbert Peter steht als Teil des Kabarett-Duos „Peter & Tekal“ regelmäßig auf der Bühne. Claus Schönhofer wiederum schreibt für erfolgreiche ORF-Formate wie „Der Sagenjäger“ oder „9 Plätze – 9 Schätze“.

Geschenkidee für Brautpaare und Hochzeitsgäste

Mit ihrem humorvollen Zugang zum Krimigenre liefern die „Wiener Wedding Killer“ beste Unterhaltung für alle, die schwarzen Humor mögen. Der Band eignet sich damit auch hervorragend als originelles Geschenk für Brautpaare oder Hochzeitsgäste.

Wiener Wedding Killer

ISBN: 978-3-903989-97-9

180 Seiten | 19,80 Euro

echomedia Buchverlag

Gewinnspiel

Wer Lust auf mörderisch gute Unterhaltung hat, kann jetzt mit etwas Glück eines von drei Exemplaren gewinnen.