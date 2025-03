Bezirks-SPÖ spricht Nevrivy das Vertrauen aus!

Nachdem der Donaustädter SPÖ-Chef Josef Taucher in einem Interview mit dem Wiener Bezirksblatt Ernst Nevrivy den Rücken gestärkt hatte, fand der Bezirksvorsteher nun auch bei einer Sitzung des sozialdemokratischen Bezirksausschuss großen Rückhalt: 50 der 53 Mitglieder sprachen dem mächtigen Politiker, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Anklage erhoben hatte, das Vertrauen aus – auch die vier Vertreter der Sozialistischen Jugend und der Jungen Generation. Drei Mitglieder enthielten sich.

Über 30 Wortmeldungen

Damit steht endgültig fest: Die Donaustädter SPÖ zieht mit Nevrivy in die Bezirkswahl am 27. April. Insgesamt gab es über 30 Wortmeldungen, nachdem der amtierende Bezirksvorsteher in diesem Gremium die Vertrauensfrage gestellt und den Sachverhalt aufgeklärt hatte.