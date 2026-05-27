Feistmantl präsentiert dabei neue Arbeiten, die sich zwischen futuristischen Bildwelten, urbanen Szenen und experimenteller Farbigkeit bewegen. Seine Werke verbinden Pop-Art-Elemente mit surrealen Motiven und schaffen so visuelle Räume, die zwischen Realität und Fantasie oszillieren. Inspiration findet der Künstler unter anderem in zeitgenössischer Kunst, digitaler Ästhetik und urbanem Leben.

Die Ausstellung „Beaches & Other Dimensions“ versteht sich als Einladung, unterschiedliche Dimensionen von Wahrnehmung und Emotion zu entdecken. Laut Galerie entstehen dabei Bilder, die Lebensfreude, Dynamik und moderne Großstadtstimmung transportieren.

Historischer Industrieort wird zum Kulturtreff

Besonderes Augenmerk gilt auch dem Veranstaltungsort selbst. Die Vienna Grand Gallery befindet sich in einem revitalisierten Industriegebäude aus der Zeit um 1900. Wo einst elektrische Motoren produziert wurden, entstand heute ein offener Raum für Kunst, Begegnung und kulturellen Austausch.

„Wir waren von der Idee begeistert, einen alten Industriebau zu einem Begegnungszentrum für Kunst und Kultur zu machen.“

…erklärt Prof. Wolfgang J. Bandion, Kurator der Vienna Grand Gallery.

Vernissage mit Gästen aus Kunst und Wirtschaft

Die Vernissage wird von Gastgeberin Birgit Neuflage GmbH organisiert, die die Vienna Grand Gallery gemeinsam mit Partnern aus Kunst, Architektur, Medien und Wirtschaft als neuen Treffpunkt für kreative Netzwerke etablieren möchte.

Interessierte Besucherinnen und Besucher können die Ausstellung ab 18 Uhr besuchen. Weitere Informationen sind unter der offiziellen Website des Künstlers verfügbar: oliverfeistmantl.art