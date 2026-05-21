Für die musikalische Stimmung sorgt die österreichische Band Fuzzman & The Singin’ Rebels, die heuer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Der Eintritt ist frei.

Kultur auf Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft

Mit seiner 2017 gestarteten Reihe der Baulücken-Konzerte macht Hangl urbane Zwischenräume sichtbar und setzt sich mit deren Geschichte und Zukunft auseinander. Das Konzert in der Seestadt soll daher nicht nur musikalisch unterhalten, sondern auch zum Nachdenken über Stadtentwicklung und gesellschaftliche Veränderungen anregen.

Das temporäre „DOCK“ bildet dafür die passende Kulisse: Rund um den Zaha-Hadid-Platz soll sich in den kommenden Jahren eines der zentralen Areale der Seestadt entwickeln – mit Wohnraum, Arbeitsplätzen, Gastronomie, Flanierzonen und Parks direkt am Wasser.

Neues Quartier „Das Seestädter“ entsteht

Im Fokus steht dabei auch das benachbarte Baufeld, auf dem künftig „Das Seestädter“ entstehen wird – Wiens erste co-kreative Nachbarschaft. Rund 400 Menschen sollen dort künftig wohnen und arbeiten. Bereits in der Planungsphase konnten Interessierte Ideen einbringen und an der Entwicklung des Projekts mitwirken.

Geplant ist ein Mix aus innovativen Unternehmen, sozialökonomischen Initiativen, Kulturschaffenden und kreativen Projekten. Nachhaltigkeit, Innovation und soziales Engagement sollen dabei zentrale Rollen spielen.

DOCK startet erste Saison am See

Mit dem Baulücken-Konzert beginnt gleichzeitig die erste Saison der neuen Zwischennutzungsfläche „DOCK“. Bis in den Herbst hinein sind dort zahlreiche Kultur- und Freizeitangebote geplant. Auf dem Programm stehen unter anderem Tanz-Workshops von ImPulsTanz, Veranstaltungen des do:now.stadtKulturfestivals, die zweite Ausgabe der „Seestadt Stars“, Lesungen und weitere Events.

Das temporäre Areal direkt am See soll damit zum Treffpunkt für Kulturinteressierte, Sportbegeisterte und Nachbarn werden.

Termin und Infos

Das Konzert findet am 30. Mai 2026 um 18.30 Uhr statt. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den 31. Mai um 17.30 Uhr verschoben.

Veranstaltungsort ist das DOCK Seestadt am Zaha-Hadid-Platz in 1220 Wien. Die Anreise ist mit der U2 sowie der S80 möglich. Flaschen und Dosen sind nicht erlaubt, Tiere dürfen nicht mitgebracht werden.

Weitere Informationen gibt es unter oliverhangl.com.