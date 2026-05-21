Weltweit bekannt ist die Band vor allem für ihre spektakulären Monsterkostüme und ihren markanten Hard-Rock-Sound. Doch hinter den schaurigen Bühnenfiguren stecken offenbar echte Tierfreunde. Besonders bemerkenswert: Die Initiative ging direkt von der Band selbst aus. LORDI kontaktierte das TierQuarTier, um Unterstützung für den Tierschutz anzubieten.

Die Freude darüber ist im Wiener Tierheim groß. „Hinter den beeindruckenden Monsterkostümen stecken unglaublich herzliche Menschen mit einer großen Liebe zu Tieren. Dass sich eine international bekannte Band wie LORDI aktiv für den Tierschutz einsetzen möchte und auf uns zugekommen ist, bedeutet uns wirklich sehr viel“, erklärt Betriebsleiter Thomas Benda.

Unterstützung für Hunde, Katzen und Kleintiere

Tierpatenschaften leisten im Alltag des Tierheims einen wichtigen Beitrag. Sie helfen dabei, die Versorgung und Betreuung der Tiere sicherzustellen – von hochwertigem Futter über medizinische Versorgung bis hin zu Beschäftigungsmöglichkeiten und einem möglichst stressfreien Aufenthalt.

Vor allem Tiere, die länger im Tierheim bleiben oder besondere Bedürfnisse haben, profitieren von dieser Unterstützung besonders stark. Patenschaften bedeuten dabei nicht nur finanzielle Hilfe, sondern zeigen auch, dass diese Tiere nicht vergessen werden.

TierQuarTier hofft auf Nachahmer

Im TierQuarTier Wien hofft man nun, dass das Engagement der finnischen Rockband auch andere Menschen inspiriert, sich für Tiere in Not einzusetzen. Wer selbst helfen möchte, kann ebenfalls eine Tierpatenschaft übernehmen und damit Tieren ein liebevolles Zuhause auf Zeit ermöglichen.

Weitere Informationen zu Tierpatenschaften gibt es auf der Website des TierQuarTier Wien.