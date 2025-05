Bad Gleichenberg lädt ein zur Zeitreise ins Biedermeier

Am Sonntag, dem 15. Juni 2025, lädt der Kurort Bad Gleichenberg erneut zum traditionellen Biedermeierfest ein – ein Fest, das Jahr für Jahr Besucher aus Nah und Fern begeistert.

Ab 9 Uhr verwandelt sich der Ort in ein historisches Freilichttheater, in dem die Biedermeierzeit mit all ihren Facetten zum Leben erwacht: Menschen in originalgetreuen Kostümen, klassische Musik, traditionelle Handwerkskunst und kulinarische Genüsse aus vergangener Zeit.

Historischer Umzug und musikalischer Auftakt

Den festlichen Beginn markiert ein Platzkonzert der Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf am Hauptplatz. Um 10:00 Uhr startet der große historische Umzug mit etwa 20 Gruppen, darunter auch das traditionsreiche Bürgerkorps aus dem niederösterreichischen Waidhofen an der Thaya. Ehrengäste wie Landeshauptmann Kunasek und der Wiener Wies’n Kaiser Johann I. nehmen stilecht in festlich geschmückten Pferdekutschen Platz – ein Anblick, der die Zeit zurückzudrehen scheint.

Der Kurpark als „Grüner Salon“ der Biedermeierzeit

Der idyllische Kurpark – liebevoll „Grüner Salon“ genannt – bietet Schatten, Charme und kulturelle Vielfalt. Hier begegnen sich Besucher:innen und Künstler:innen, Kinder entdecken nostalgische Spiele, und Pferdekutschen laden zu gemächlichen Rundfahrten ein. Der Kaiserliche Hofmarkt am Hauptplatz sorgt von 10:00 bis 18:00 Uhr für geselliges Miteinander und lukullische Genüsse.

Kaiserliches Kinderballett als Höhepunkt

Ein emotionaler Höhepunkt ist der Auftritt des kaiserlichen Kinderballetts vom Tanzforum Doris Trummer. Rund 60 Kinder tanzen in feierlicher Kulisse zu klassischen Walzern und Märschen – ein Anblick, der selbst eingefleischte Nostalgiker:innen ins Schwärmen bringt.

Musik, Kinderprogramm und Samstagabend-Konzert

Das Rahmenprogramm bietet für jede Generation etwas: Mitreißende Musik von Hansi’s Egerländer, Eleonora Giesmann, den Blechvögl und Salterina sorgt für stimmungsvolle Momente. Kinder erleben kreative Unterhaltung mit Jakotopia. Bereits am Samstag davor wird das Festwochenende mit einem Konzert der „Walzerperlen“ am Hauptplatz eingeläutet.