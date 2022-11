Selbstgebrautes Bier bei Mama Kraft

Am Dienstag, den 22. November 2022 ist es soweit – die „Mama Kraft – Huth Basement Brewery“ lässt ab 17 Uhr das Bier fließen.

Nach über 20 Jahren Restauranterfahrung in unterschiedlichsten Bereichen haben Gabi und Robert Huth ihr Portfolio um eine Brauerei erweitert. Das mittlerweile fünfte Lokal in der Schellinggasse/Ecke Himmelpfortgasse. Gesamt sechs Lokale mit der Viva la Mamma am Dr.-Karl-Lueger-Platz.

Gebraut werden drei Biere aus eigener Produktion vor Ort.

MAMA KRAFT – ein süffiges helles Bier

DIE HERZDAME – ein rotes Lager

WIT BULL – ein nach belgischer Brauart gebrautes Weißbier

Daneben bietet Mama eine Liste von acht Gästebieren; sogar glutenfreies Lager-Bio Bier.

Zur Freude der Gäste kann man Brauerei Feeling pur erleben. Die gesamte Brauanlage ist in dem Lokal verteilt „hautnah“ zu erleben.

Dazu bietet Mama einiges an Besonderheiten:

TASTING TRAY – für alle, die erstmal kosten wollen, gibt es vier 0,1 L Gläser, um sich einen Überblick übers Bier zu verschaffen

KRAFT GRAWLER – eine zwei Liter Glasflasche zum immer wieder befallen vor Ort. Ein perfektes Gastgeschenk oder einfach zum Zuhause genießen.

BRUNNEN KRAFT – wer möchte, kann selbst am Bierbrunnen zapfen. Einfach eine Kraftkarte lösen und los gehts. Der Vorteil: wer selbst zapft, erhält 20% Rabatt auf den Bierpreis.

EIGNER STEINKRUG – wahre Bierfans können einen eigenen Steinkrug in einem der 70 Schließfächer mieten. Die Jahresmiete beträgt EUR 99. Das Bier wird selbst gezapft um ebenso -20%. Bewerbungen unter www.mamakraft.at

Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz!

Mama Kraft arbeitet eng mit Mama & der Bulle zusammen. So gibt es (bis auf Steaks) die selbe Speisekarte mit Burgern etc. in der Brauerei. Ein Speiselift macht es möglich! Natürlich gibt es bei Mama & der Bulle das Bier aus der eigenen Brauerei.

Zusätzlich und vor allem für die Zeit nach Küchenschluss gibt es einen eigenen Food-Corner in der Brauerei. Dort wird „Mama Style Pizza“ auf Basis einer Pinsa frisch gebacken und fancy belegt.

Hier geht’s zur Speisen– & Getränkekarte mit allen Details.

Ebenso werden Führungen durch die Brauerei angeboten – selbstverständlich mit Bier Verkostung!

Auch als Party-Location ist die Mama Kraft Brauerei genau der richtige Ort.