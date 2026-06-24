Mann starb nach Überqueren des U-Bahn-Gleises

Gegen 7.00 Uhr ist es am Mittwoch bei der U-Bahn-Station Längenfeldgasse zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Nach Zeugenaussagen überquerte ein Mann die Gleise der U4 Richtung Hütteldorf und wurde von einer in die Station einfahrenden U-Bahn erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle.

Notbremsung half nicht

Obwohl der Fahrer eine Notbremsung einleitete, war es nicht mehr möglich, den Zusammenstoß mit der einfahrenden U-Bahn zu verhindern. Der Mann wurde durch die Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Das Kriseninterventionsteam der Wiener Linien hat den U-Bahn-Fahrer psychologisch betreut.

Appell der Wiener Linien

Die Wiener Linien appellieren „nicht den Gleisbereich zu betreten sowie bei einem Vorfall sofort den Zugnotstopp sowie die Notsprechanlage in den Stationen bzw. in den Fahrzeugen zu betätigen“.

Durch den Unfall kam es im Frühverkehr zu Einschränkungen entlang der Linie U4. Seit etwa 9.00 Uhr kann die U-Bahn-Station wieder regulär befahren werden.