39 Grad: Höchste Wetter-Warnstufe für Wien

Die GeoSphere Austria hat wegen der Hitzewelle für das kommende Wochenende die höchste Wetterwarnstufe für Teile Österreichs ausgerufen, in Wien kann sogar eine Temperatur von 39 Grad erreicht werden.

Die betroffenen Gebiete wurden am Mittwoch von Orange auf Rot gestellt. Auf die Wienerinnen und Wiener kommen extreme Hitzebelastungen zu. Man soll daher direktes Sonnenlicht meiden.

Hitze ist gefährlich

Unter anderem kann es zu erhöhter Körpertemperatur und Puls, Müdigkeit und Schwächekommen, aber auch zu Kopfschmerzen. Nicht auszuschließen sind auch Schwindel und Übelkeit infolge der Hitze.

Tropen-Nächte

Die seit etwa einer Woche anhaltende Hitzewelle wird sich laut GeoSphere bis zumindest Mitte der kommenden Woche fortsetzen. Für weite Teile Wiens bedeutet das auch „Tropennächte“, in denen die Temperatur auch nachts nicht unter 20 Grad fallen wird.