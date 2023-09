Bildungscampus: Willi Resetarits als Namensgeber

Vor nunmehr fast 1 ½ Jahren ist Willi Resetarits verstorben. Im Gedenken an den Sänger und Menschenrechtsaktivisten wird der neue Bildungscampus in Floridsdorf nach ihm benannt.

Bezirksvorsteher Georg Papai hat angeregt, den neuen, gerade im Bau befindlichen Bildungscampus in der Hinaysgasse nach Willi Resetarits zu benennen. Der Antrag wurde in der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung nahezu einstimmig angenommen. Nur Team HC Strache stimmte dagegen.

Wichtiges Signal an die Schüler

„Mit ihm ist nicht nur ein großer Ausnahmekünstler gegangen, sondern auch ein unbeirrbarer Diener an der Menschheit und der Menschlichkeit“, erinnert sich der Bezirkschef an Willi Resetarits, der selbst mit vollem Herzen Floridsdorfer war. Die Benennung des Bildungscampus sei nicht nur eine bleibende Anerkennung seiner Leistungen, sondern auch ein wichtiges Signal für die zukünftigen Schüler am Campus, wie Papai meint. Denn der Name Willi Resetarits stehe auch für Zivilcourage, für das sich Einsetzen für andere: „Hinschauen, wo andere wegsehen, aufzeigen, wo sich andere umdrehen – das war die Welt des Willi Resetarits und dieses Andenken wollen wir ehren.