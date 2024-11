Bildungsoffensive: Wien lädt zum Lernen ein!

Von 1. bis 30. September findet an verschiedenen Orten in ganz Wien der Monat der Wiener Erwachsenenbildung statt. Highlight ist eine Messe am 23. September im Arkadenhof des Wiener Rathauses.

Zu den Einrichtungen, die Teil des Monats der Wiener Erwachsenenbildung sind, gehören unter anderem die Volkshochschulen, das WIFI, die Stadt Wien – Büchereien, das Bildungszentrum Floridsdorf und die Diakonie Eine Welt Akademie mit dem ASH Forum. Durchgeführt wird das Projekt vom Netzwerk Erwachsenenbildung Wien (NEW).

Bildung verbindet

Ziel der Initiative, die heuer bereits zum 2. Mal stattfindet, ist es, die unterschiedlichen Angebote der allgemeinen Erwachsenenbildung bekannter zu machen. Der Monat der Erwachsenenbildung bietet den Wienern Orientierung in der vielfältigen Erwachsenenbildungslandschaft. „Erwachsenenbildung ist der Schlüssel, der Türen zu Wissen und Verständnis öffnet”, sagt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Erfolgreiche Premiere

Im Vorjahr hat sich gezeigt, dass der 1. Monat der Wiener Erwachsenenbildung von den Wienern sehr gut angenommen wurde:

Im gesamten Monat haben 18 Einrichtungen in ganz Wien kostenlose Veranstaltungen angeboten.

Die Besucher hatten etwa die Möglichkeit, sich bei der Langen Nacht der Volksbildung der VHS, beim Karrieretag des BFI Wien oder in diversen Sprachcafés über die zahlreichen Bildungsangebote zu informieren.

Die eintägige Messe bot den etwa 300 Besuchern Informationen von 20 Austellern.

Zudem fand im Albert Schweitzer Haus eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Herausforderungen für die Einrichtungen der Erwachsenenbildung“ statt.

Bildung begleitet

Die Erwachsenenbildung verbindet Menschen mit ähnlichen Interessen und gibt ihnen die Möglichkeit, sich gemeinsam oder auch individuell zu entfalten. Sie ermöglicht die kritische Auseinandersetzung zu aktuellen Themen und beugt so Unwissenheit, extremistischem Denken und Verschwörungstheorien vor. „2023 hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, für alle Wiener ein engmaschiges Bildungsangebot zu haben, dass sie in den unterschiedlichsten Lebenslagen nützen können. Daher fördert die Stadt auch heuer wieder eine Vielzahl an Angeboten der Erwachsenenbildung“, so Daniela Piegler, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Jugend.

Messe der Wiener Erwachsenenbildung

Ergänzt wird das allgemeine Programm durch die Messe der Wiener Erwachsenenbildung. Diese zeigt die Vielfalt der Erwachsenenbildungslandschaft und bietet allen Besuchern die Möglichkeit, neue Bildungswege zu gehen. Die Messe findet am Montag, den 23. September im Arkadenhof des Rathauses statt. Das Programm wird noch bekannt gegeben. Der Eintritt ist frei. Am selben Tag findet im Wappensaal des Rathauses ein Symposium zum Thema Inklusion statt.